Georgia, detenuto afroamericano morto in cella in condizioni da non credere: mangiato da cimici e pidocchi

Georgia, detenuto afroamericano è stato trovato senza vita in un carcere. La notizia del ritrovamento del suo cadavere ha fatto il giro del mondo. Il legale della famiglia dell’afromaericano ha denunciato le condizioni in cui è stato abbandonato l’uomo.

Georgia, detenuto afroamericano morto in cella in condizioni da non credere

Un orrore incredibile ed ignobile quello che è successo in un carcere della Georgia, negli Stati Uniti. Lashawn Thompson, afroamericano di 35 anni, è stato trovato senza vita nella sua cella in una contea di Fulton ad Atalanta. A denunciare la sua morte, avvenuta in circostanze da non credere, è stato Michael Harper, un avvocato della famiglia di Thompson. Il 35enne era stato arrestato lo scorso giugno per un reato minore egli era stata diagnosticata la schizofrenia, ha raccontato Harper sottolineando che era “fisicamente sano quanto è entrato in prigione: Non ci sono scuse per un detenuto malato di mente per essere lasciato solo in una prigione, abbandonato a morire”.

Mangiato da cimici e pidocchi

Secondo il referto del medico legale la causa della morte di Thompson è “indeterminata” “Non hanno fatto nulla per aiutarlo. Niente. Lo hanno trovato morto nella sua cella, disteso lì infestato da cimici e pidocchi. Ed è quello che lo ha ucciso”, ha ribadito l’avvocato. Le foto fornite dal legale mostrano una cella in condizioni deplorevoli, e immagini del corpo dell’uomo con il viso e il busto ricoperti di insetti e parassiti.

