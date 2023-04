Sicilia, sequestrate due tonnellate di cocaina in mare: valgono circa 400 milioni

Sicilia, due tonnellate di cocaina "galleggiante" sequestrate in mare dalla Guardia di Finanza: 1600 panetti per un valore di 400 milioni.

Sicilia, sequestrate due tonnellate di cocaina: oltre 1600 panetti in 70 contenitori galleggianti in alto mare. Maxi-operazione antidroga per la Guardia di Finanza che ha confiscato stupefacenti per un valore che supera i 400 milioni di euro.

La Guardia di Finanza ha portato a termine una maxi-operazione antidroga al largo della costa orientale della Sicilia, vicino Catania. Gli agenti hanno sequestrato 70 colli galleggianti, contenenti circa 1600 panetti di cocaina, ben due tonnellate di stupefacenti. Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata ha un valore stimato di oltre 400 milioni di euro. Dietro l’operazione ci sono i militari del comando provinciale di Catania e del gruppo aeronavale di Messina.

Il sequestro nel dettaglio: “Uno dei più ingenti mai effettuati in Italia”

I contenitori erano tenuti insieme da delle reti ed erano accompagnati da dispositivo luminoso di segnalazione, probabilmente per rendere più semplice localizzare il carico per i suoi proprietari. “Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell’imballaggio.” -spiegano gli agenti- “Verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo di inabissamento”. Si sospetta che il carico di cocaina sia stato lasciato in mare da una delle tante navi cargo che circolano attorno alla Sicilia. Un modo di evitare i controlli per poi recuperare la droga in tutta tranquillità.

Il comando di Catania ha manifestato grande soddisfazione per quest’operazione: “L’individuazione e il successivo sequestro di un simile quantitativo di droga, uno dei più ingenti mai effettuati nel territorio nazionale. Ha evitato che lo stupefacente potesse essere recuperato da criminali per la successiva illegale commercializzazione sul territorio nazionale”.