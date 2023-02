Morgan contro la vittoria di Mengoni a Sanremo: “La sua canzone è il nulla”

Morgan commenta la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023: “Due vite? Quella canzone è il nulla, è vuota. Messaggini spacciati per testi”. L’ex concorrente di Ballando con le stelle amaro sulla qualità musicale della kermesse. Che cosa ha detto?

Morgan al veleno su Sanremo 2023, le critiche alla canzone di Mengoni

Un avvelenatissimo Morgan ha criticato aspramente l’ultima edizione del Festival di Sanremo, concentrandosi in particolare sul vincitore e la sua canzone, Marco Mengoni e la sua Due vite. Il leader dei Bluvertigo è stato ospite de Il Salotto di Mao nello speciale in due serate dedicato alla kermesse Morgan e gli analisti. Ex mentore di Mengoni e da sempre suo grande sostenitore, Morgan non si è lasciato influenzare dalla sua stima per il cantante e ha demolito il suo brano: “Credono di fare un’opera d’arte quando in realtà non lo è. Scrivono i loro messaggi ‘guarda alle sei mi hai telefonato, ci siamo visti ieri e voglio rivederti’ e spacciano questi testi per canzoni. Poi cantano questi testi che sembrano messaggi con enfasi, ma non hanno senso poetico. Non c’è una bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni. La Donna Cannone, ma anche Perdere l’Amore, che non è un capolavoro, sono canzoni”.

Due vite bocciata su tutta la linea: “È una roba che è un nulla, ormai le canzoni son tutte vuote”

“Qui invece non siamo nell’ambito della canzone.” -ha continuato l’ex concorrente di Ballando con le stelle- “Siamo nell’ambito del tentativo. Questo è un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone. Qualcuno che non conosce la musica, gli accordi e la melodia, non conosce la poesia e l’arrangiamento e fa una robetta qualunque. Però questa roba viene portata in palmo di mano perché lui è famoso è Mengoni e ha una bella voce. Allora lui sa interpretare una roba che è un nulla. Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede. A furia di questo si è livellato tutto. Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono“. Morgan ha fatto qualche appunto anche a Mr Rain e alla sua Supereroi: ” La canzone è a dir poco retorica. Forse è troppo dire che è retorica. Direi che è banale. No, nemmeno i bambini mi hanno stupito. Era tutta una roba artificiale. Era un nulla artificiale ragazzi. Testo e contenuto? Oscena”.