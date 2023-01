Bianca Balti nuda sui social: ecco perché la modella si è mostrata senza veli

Bianca Balti si è mostrata senza veli sui social con un obiettivo e un motivo. La super modella si mostra in tutta la sua bellezza mettendo però in risalto un particolare e un dettaglio del suo corpo che poi spiegherà sempre sui social.

Bianca Balti nuda sui social

Bianca Balti si è mostrata nuda sui social nel salutare l’arrivo del nuovo anno. La super modella ha sfruttato l’occasione per un motivo e non solo per mostrare il suo bel corpo ai tanti che la seguono, in particolare, su Instagram dove, appunto, si è mostrata completamente senza veli.

La modella lo scorso 9 dicembre ha subito un’operazione: doppia mastectomia preventiva al Providence Saint Joseph Medical Center, in California, dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica Brca1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie.

Ecco perché la modella si è mostrata senza veli

Dunque, la Balti si è mostrata senza veli per mettere in evidenza le sue cicatrici dopo l’operazione.

Non solo immagini, ma anche una didascalia nelle storie aggiorna sulle sue condizioni di salute: “I’m goooood. L’operazione è andata tutto bene, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, mi hanno dato delle robe per il dolore e adesso sono in camera mia. Ho anche la televisione e ho anche un crocifisso. Ragazzi, niente, vi volevo solo dare un update, sono molto felice; e basta”, ha scritto dopo l’intervento.

Inoltre, aveva raccontato ella sulla sua newsletter Loss of Feeling. “Ho preso questa scelta – continua Balti – perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti)

LEGGI ANCHE: Victoria Lamas, chi è la nuova fidanza di Leonardo Di Caprio. Chiusa la relazione con Gigi Hadid