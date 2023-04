Giulia Cavaglià perde l’aereo e se la prende con la hostess, l’ex tronista: “Attacchi di panico”

Giulia Cavaglià furiosa, l’ex tronista perde l’aereo e se la prende con la hostess: “Mi ha fatto venire gli attacchi di panico”. L’influencer arriva in ritardo in aeroporto e fa una scenata contro la compagnia aerea: “Il volo non è ancora partito, c’è ancora gente che si imbarca“.

La furia di Giulia Cavaglià, perde l’aereo e attacca la hostess sui social

La rabbia di Giulia Cavaglià ha fatto il giro dei social nelle ultime ore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui narra le sue disavventure in aeroporto. L’influencer e modella si trovava in Spagna per la Barcellona Bridal Fashion Week ed è rimasta bloccata nella città catalana dopo aver perso il suo aereo. Cavaglià è arrivata in aeroporto con quattro minuti di ritardo, mancando la finestra per l’imbarco. L’ex tronista non ha affatto gradito l’intransigenza delle hostess, che le hanno impedito di passare: “Le persone sono ancora lì che si stanno imbarcando”.

Giulia Cavaglià ha continuato a sfogarsi, rabbiosa, sui propri social, attaccando sia la compagnia aerea, la Vueling, che la hostess “colpevole” di averla bloccata: “Vi dico solo che la hostess non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo alla compagnia! Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito”. L’influencer ha poi sottolineato di aver avuto un attacco di panico: “Ho avuto un attacco di panico, non riuscivo a respirare. La gente è cattiva senza motivo. Odio fare queste cose ma siete delle m***e e dovete chiudere! Perdere un volo non è la fine del mondo. Ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m***a non lo trovo giusto”.

L’ironia del web: “Che umiltà la hostess, le avrebbero dato una promozione”

La scenata di Giulia Cavaglià ha diviso a metà il pubblico del web. Se da un lato una fetta di utenti ha espresso solidarietà all’influencer condividendo alcune esperienze simili, dall’altro in molti hanno sottolineato come, a conti fatti, Giulia fosse palesemente nel torto. Tagliente su Twitter la blogger Ipeborea che commenta così l’accaduto: “L’umiltà della hostess che non ha voluto riferire le sue generalità nonostante questo avrebbe comportato ricevere una promozione per aver svolto correttamente il suo lavoro“. Tanti i commenti ironici alle sue foto del suo profilo Instagram: “La prossima volta consiglio un filo di trucco in meno e ma un taxi mezz’ora prima !”. E ancora: “Uelling! Muoviti che perdi l’aereo rimbambita!”.