Giubileo Regina Elisabetta, come e quando vederlo in diretta tv

Si avvicinano i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La monarca inglese, oggi 96enne, celebra settant’anni sul trono d’Inghilterra.

Per l’occasione, Buckingham Palace ospiterà il Platinum Party at the Palace, un concerto pieno di artisti di fama mondiale come i Queen + Adam Lambert, Elton John, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Craig David, i Duran Duran e Sam Ryder, secondo classificato all’Eurovision 2022. Tantissimi inoltre gli ospiti d’eccezione come David Beckham, Stephen Fry, Ellie Simmonds e il Royal Ballet. L’evento è previsto per il 4 giugno 2022 e comincerà alle ore 21. Ma come vederlo in Italia? Sarà possibile seguire il concerto in diretta tv su Sky, sul canale 109, e in simulcast su Sky Arte.

Arriva Sky Uno The Royals: scopri tutto sulla famiglia reale

In occasione del Giubileo, le cui celebrazioni si svolgeranno dal 3 al 5 giugno, Sky trasforma il canale 109 in Sky Uno The Royals.

Per un periodo limitato, il canale generalista del colosso della pay tv manderà in onda curiosità ed approfondimenti sulla storia e la vita dei regnanti di tutta Europa. Una buona parte della programmazione sarà ovviamente dedicata alla Regina Elisabetta e alla Famiglia Reale Inglese, e a tutti gli intrighi e i momenti storici dei settant’anni di regno della Queen.