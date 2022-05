Sam Ryder, chi è il cantante inglese all’Eurovision 2022 con SPACE MAN

Chi è Sam Ryder, cantante inglese in gara per il Regno Unito all’Eurovision 2022 con SPACE MAN. Classe 1989, dopo anni di esperienza come chitarrista e turnista ha conquistato il pubblico del web grazie alle sue cover su TikTok. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla carriera e vita privata del musicista.

Chi è Sam Ryder, cantante inglese esploso su TikTok: carriera e vita privata

Nato a Maldon, nell’Essex, il 25 giugno 1989, Sam Ryder è un cantante inglese che ha guadagnato una grande fama negli ultimi anni grazie a TikTok.

Lavora nel mondo della musica dal 2009, e prima della sua ascesa al successo svolgeva principalmente il ruolo di chitarrista turnista per diversi gruppi britannici. Nel corso della sua carriera ha collaborato con i The Morning After, i Blessed By a Broken Heart e i Close your eyes. Ryder comincia a farsi conoscere dal grande pubblico durante la pandemia di Covid-19. Nel marzo 2020 inizia a pubblicare cover di canzoni famose sul suo profilo TikTok, con le quali incanta subito il pubblico del web.

La sua versione di What’s Up dei 4 Non Blondes supera i 50 milioni di visualizzazioni. Nel giro di poco tempo, Ryder diventa una vera e propria star nazionale: pubblica diversi singoli e nel 2021 arriva il suo primo EP, The Sun’s Gonna Rise. Oggi il cantante inglese ha oltre 12 milioni di fan su TikTok e la sua carriera è in continua ascesa.

Da TikTok all’Eurovision 2022 con SPACE MAN: “Celebriamo la pace e l’inclusività”

Nella speranza di vendicare l’ultimo posto dello scorso anno, il Regno Unito si è affidato a Sam Ryder per rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. La giovane stella del web si presenta al PalaOlimpico con un pezzo inedito SPACE MAN, ed è considerato uno dei potenziali vincitori della competizione. Ryder ha manifestato il suo supporto all’Ucraina nel corso di alcune interviste, sottolineando l’importanza dell’Eurovision nel celebrare la comunità e l’unità: “È una celebrazione della pace, dell’inclusività e dell’amore.

Penso sia importante usare questa piattaforma per mostrare solidarietà all’Ucraina. So che io e gli altri partecipanti lo stiamo facendo”.