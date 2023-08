Mahmood, il padre vuole che cambi cognome: “Non l’ho mai abbandonato”

Il padre di Mahmood pretende che cambi cognome, minaccia di portarlo in tribunale: "Non l'ho abbandonato, ma se la pensa così che lo cambi".

Il celebre rapper Mahmood ha un rapporto molto tormentato con suo padre, Ahmed Mahmoud, protagonista del brano che ha lanciato il rapper verso il successo a Sanremo nel 2019, Soldi. Nella canzone l’artista accusa il padre di averlo abbandonato e di averlo avvicinato in seguito solo per chiedergli danaro, definendolo un “bugiardo che voleva solo soldi”. Questo brano ha creato un ulteriore frattura tra i due, con il padre che ora minaccia di portarlo in tribunale per costringerlo a cambiare cognome.

Anni dopo il successo del figlio, Ahmed ha infatti concesso un’intervista al Quotidiano Nazionale, in cui si scaglia contro Mahmood, negando le sue accuse: “Ho sofferto. Come ho sofferto sentendo ’Soldi’. Non è vero che pensavo solo ai soldi, anzi. Come se fossi interessato solo alle cose materiali. Io ho sempre voluto parlare con mio figlio e mi ritengo un uomo dalla mentalità aperta”. A sua detta, se suo figlio la pensa davvero così su di lui, dovrebbe rinunciare al suo cognome: “Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale. Gliel’ho chiesto, ma mi ha risposto di no. E sto valutando se rivolgermi a un legale“.

La reazione del padre a Soldi: “Non l’ho mai abbandonato, mi è venuto anche a trovare

Nel corso dell’intervista, Ahmed Mahmoud afferma di non aver abbandonato suo figlio e di averlo visto spesso dopo la separazione da sua madre: “Il messaggio che passa è quello di un padre che un giorno è sparito nel nulla, lasciandolo solo quando era un bambino e uscendo dalla sua vita. Invece sono stato presente anche dopo la separazione con la mamma. Sono andato via di casa quando lui era piccolo, è vero, perché era finito il matrimonio con sua madre. Ma non l’ho mai abbandonato. Andavamo a mangiare fuori insieme, è anche venuto a casa mia quando vivevo a Trezzano sul Naviglio, ha preso in braccio la sua sorellina che ho avuto da un’altra donna che ora ha 11 anni e mezzo. La settimana prima che partecipasse al Festival di Sanremo siamo andati a fare insieme un aperitivo”.