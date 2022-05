Chi sono i 4 figli di David Beckham e Victoria: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper

Chi sono i quattro figli di David Beckham e Victoria? Scopriamo qualcosa in più su una delle famiglie più influenti e seguite del jet set internazionale. Tutto su Brooklyn, Romeo, Cruz e la piccola Harper.

Chi sono i figli di David e Victoria Beckham? Tutto su Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper

La storia d’amore tra David Beckham e sua moglie Victoria è da decenni uno degli argomenti preferiti del gossip internazionale. L’ex asso del calcio inglese, oggi presidente dell’Inter Miami, e l’ex Spice Girl, oggi stilista di successo, sono una delle coppie più influenti del mondo dello spettacolo.

Insieme da quasi 23 anni, i Beckham hanno avuto quattro figli, quasi tutti già pronti a seguire le orme dei genitori e lanciarsi nello star system. Scopriamo insieme chi sono.

Chi è Brooklyn Peltz Beckham

Brooklyn Joseph Peltz Beckham è il primo figlio di David e Victoria. Nato a Londra il 4 marzo 1999, ha 23 anni e ha trascorso la sua infanzia tra Manchester, Madrid e Los Angeles, seguendo la carriera calcistica del padre.

Inizialmente Brooklyn pareva essere intenzionato a seguire le sue orme e a diventare un calciatore professionista. Dopo un breve periodo nelle giovanili dell’Arsenal, tuttavia decide invece di provare altre strade. Fino ad ora si è messo alla prova come modello, fotografo e persino come cuoco televisivo.

Poco tempo fa, Brooklyn è convolato a nozze con l’attrice ed ereditiera Nicola Peltz, figlia del ricco magnate americano Nelson Peltz. In questa occasione, ha deciso cambiare nome e acquisire il cognome della moglie.

Una scelta moderna che infrange le usanze comuni, secondo le quali è la moglie a prendere il nome del marito. Gli sposini hanno già aggiornato i rispettivi profili Instagram, dove appaiono ora come Brooklyn Peltz-Beckham e Nicole Peltz-Beckham. L’account di Brooklyn è seguitissimo e conta oltre 13 milioni di fan.

Chi è Romeo Beckham

Romeo James Beckham è il secondo figlio della coppia: è nato a Londra il primo settembre del 2002 ed ha 20 anni. Anche lui sta provando a sfondare nel mondo del calcio. Dopo una breve parentesi nel tennis, è tornato a giocare nel 2020 e, a differenza del fratello, sta continuando a perseguire la sua carriera sportiva. Ha passato diversi anni nelle giovanili dell’Arsenal, per poi passare, all’età di 19 anni, al calcio americano.

Nel 2021 si unisce al Fort Lauderdale CF, in US League One, poi divenuta la società riserve affiliata dell’Inter Miami, squadra dell’MLS di proprietà di David Beckham. Oggi gioca ancora nel Fort, oggi noto come Inter Miami II, nella lega riserve MLS Next Pro. Ha un ampio seguito sui social, con un profilo Instagram da oltre 3 milioni di follower.

Chi è Cruz Beckham

Cruz Thomas Beckham ha 17 anni ed è il terzo figlio di David e Victoria. Nato a Madrid il 20 febbraio 2005, è l’ultimo figlio maschio della coppia. Non è ancora al centro dell’attenzione mediatica come i fratelli, ma ha già un enorme seguito sui social. Il suo profilo Instagram conta già quasi due milioni di follower. A differenza dei suoi fratelli maggiori, Cruz sembra più orientato a seguire le orme della madre e a provare ad affermarsi come musicista.

Chi è Harper Beckham

Harper Seven Beckham è la più piccola di casa Beckham ed è l’unica figlia della coppia. Nata a Los Angeles il 10 luglio 2011, compirà undici anni tra qualche mese. Harper è una bambina molto studiosa e si sta concentrando al momento sul suo percorso scolastico. Non solo libri per Harper: la piccola Beckham è brava a calcio ma soprattutto nel judo, dove ha già vinto una medaglia d’argento. David e Victoria sono molto orgogliosi di lei e non perdono occasione per condividere foto e aggiornamenti riguardo i suoi successi sui social.