Giovanni Tesse, chi è il ballerino latinista di Amici 23: vita privata, carriera, età

Chi è Giovanni Tesse, nuovo ballerino di Amici 23. Specializzato in ballo latino-americano, arriva nella scuola di talenti di Canale 5 su raccomandazione di Raimondo Todaro. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Giovanni Tesse di Amici 23, vita privata e carriera del giovane ballerino

Giovanni Tesse è un ballerino di 19 anni originario di Barletta, noto al pubblico italiano in quanto nuovo allievo della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Specializzato in danza latino-americana, aveva già provato l’anno scorso ad entrare nella scuola di talenti più seguita d’Italia. Nonostante un provino molto apprezzato da giudici e pubblico a casa, l’insegnante di danza Raimondo Todaro decise di respingerlo, ritenendolo ancora non ad un livello adeguato per Amici. A distanza di un anno e mezzo dal provino, ora è stato lo stesso Todaro a spingere per aggiungerlo alla classe con un banco extra, ottenendo l’approvazione della maggioranza degli insegnanti.

Giovanni Tesse è un ballerino molto promettente che, nonostante la sua giovane età, può vantare già diversi titoli e premi. È stato infatti per due volte campione italiano di danza sportiva FIDS, nel 2017 e nel 2022. Danza da nove anni ed è seguito dal coach Marco Cuocci, nel Nikita Team Puglia.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: fidanzata, Instagram

Il giovane ballerino ha già un profilo Instagram con quasi 4mila follower, dove pubblica foto e video dei suoi allenamenti. Secondo diverse testate di gossip Tesse avrebbe anche una fidanzata, sebbene non vi siano al momento notizie circa la sua identità. Nel suo profilo è presente anche il video della sua prima audizione ad Amici, con una didascalia in cui esprime il suo ottimismo per le sue chance future: “Grazie ad Amici per questa breve e bellissima esperienza e grazie a tutti per avermi sostenuto. È solo l’inizio…Ci rivediamo presto”. Il tempo gli ha dato ragione, ora Giovanni ha una chance per far vedere il suo valore: come andrà a finire?