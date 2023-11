Zelig 2023: chi sono i comici e gli ospiti della prima puntata

Zelig 2023 torna con una nuova edizione con alla conduzione la conferma della coppia storica Incontrada-Bisio. Dunque, è tutto pronto per il ritorno del programma comico dopo una serie di rinvii da parte della Mediaset.

Zelig 2023: la nuova edizione

Giovedì 23 novembre torna una nuova edizione di Zelig con alla conduzione Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Dopo una serie di cambi di programmazione, ecco che parte la prima delle tre puntate previste per la nuova stagione del programma comico storico della Mediaset. L’appuntamento dunque è in prima serata su Canale 5 ma ovviamente si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Chi sono i comici e gli ospiti della prima puntata

Tra i comici della prima puntata ci sono sia volti storici ma verranno lanciati anche nuovi giovani comici com’è stato nelle ultime edizioni. Ecco chi sarà sul palco giovedì 23 novembre. Max Angioni, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Marta e Gianluca, Vincenzo Comunale, Simone Barbato, Federico Basso, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Andrea Paris, Corinna Grandi e i Senso d’Oppio. Mentre come ospiti speciali ci saranno: Teo Tecoli e PanPers con Beatrice Arnera.

