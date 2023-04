Champions League: Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita

In vista della Champions League, ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, match ancora in bilico dopo l'1-0 dell'andata.

Archiviata la 30° giornata di Serie A, si riprende con le competizioni europee. In vista della Champions League, ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, match ancora in bilico.

L’1-0 dell’andata non dà certezze ai rossoneri.

Probabili formazioni di Napoli-Milan

L’andata dei quarti di finale di Champions League si è conclusa 1-0 per i rossoneri che, grazie alla rete di Bennacer, hanno avuto la meglio nel primo atto. L’assenza di Osimhen si è di certo sentita e, questa volta, il bomber dei campano sarà in campo dal primo minuto. Mancheranno invece – per squalifica – Kim e Anguissa. I rossoneri dovranno cercare di preservare il vantaggio che, seppur minimo, permetterebbe il passaggio del turno.

Napoli contro Milan allo Stadio Diego Armando Maradona, una sfida che deciderà le sorti di una delle due squadre: i campani possono vincere lo scudetto, al Milan non è rimasta che questa coppa. Chi vincerà, tra l’altro, affronterà la vincente tra Inter e Benfica, con i nerazzurri in vantaggio di due gol.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Milan, con ancora qualche cambio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia.

Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli.

Una sfida nella sfida, visto che è il quarto confronto tra le due compagini. In Serie A l’andata fu vinta dal Napoli per 1-2, mentre il ritorno in maniera netta del Milan, grazie ad un reboante 0-4. Il primo atto dei quarti lo ha vinto la squadra di Pioli con uno scarto però minimo, appena una rete. Basterà per passare il turno?

Si scende in campo alle ore 21:00 di Martedì 18 Aprile, in attesa di sapere se l’Italia potrà vantare una semifinale tutta all’italiana. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sui canali Sky.

