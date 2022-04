Gianni Nazzaro, chi è la moglie Nada?

Nada Ovcina è la moglie di Gianni Nazzaro, cantante deceduto a causa di un tumore ai polmoni. Vediamo chi è e cosa sappiamo di lei.

Chi è Nada Ovcina

Nada Ovcina è la moglie del cantante Gianni Nazzaro. La coppia ha avuto modo di sposarsi due volte: la prima volta, si sono uniti in matrimonio all’inizio degli anni ’70 mentre le seconde nozze sono state celebrate pochi giorni prima della scomparsa dell’attore mentre l’uomo era ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Il riavvicinamento tra i due ex coniugi era avvenuto nel 2016 e la cerimonia è stata celebrata in ospedale. “Quando Gianni ritornò da me – ha raccontato la moglie Nada Ovcina al settimane “Nuovo”- dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito».

Figli

La coppia ha avuto più di un figlio: Giovanni Junior, nato nel 1973, e Giorgia, nata nel 1976.

L’appello per il pagamento del funerale

Gianni Nazzaro era un cantante che, sul finire della sua carriera, era in gravi difficoltà economiche. Come svelato dalla moglie Nada Ovcina, hanno avuto problemi per l’organizzazione del funerale ma grazie gli amici del mondo dello spettacolo di Gianni Nazzaro è stato superato l’ostacolo e si è riusciti a provvedere al pagamento della cerimonia.

La moglie, infatti, ha ringraziato personalità come Lino Banfi, Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Sandro Giacobbe, Paola Delli Colli e Martufello che le hanno dato una mano concreta.

Il successo come cantante di Gianni Nazzaro è stato decretato dalla vittoria al Festival di Napoli 1970 con il brano Me chiamme ammore, in coppia con Peppino Di Capri.