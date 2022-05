Giovanni Caccamo, chi è il cantautore scoperto da Battiato: vita privata, fidanzata, canzoni

Chi è Giovanni Caccamo, giovane cantautore scoperto da Franco Battiato. Si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata. È fidanzato? Quali sono le sue canzoni più famose?

Nato a Modica, in provincia di Ragusa, l’8 dicembre 1990, Giovanni Caccamo ha 32 anni, ed è un giovane cantautore in ascesa.

Cresce e studia a Ragusa, per poi trasferirsi a Milano nel 2009, dove si iscrive alla facoltà di architettura del Politecnico. Allo stesso tempo, fa il suo esordio nel mondo della musica nel 2009, partecipando al programma musicale di Rai Gulp Music Gate. Nel 2011 porta il brano Mezze Verità a Sanremo Social, la selezione per la sezione Nuove Proposte della kermesse.

Passa un anno e Caccamo fa l’incontro che gli cambia la carriera: conosce Franco Battiato che, colpito dal ragazzo, decide di portarlo con se in tour, per aprire i suoi concerti.

Sarà sempre il celebre cantautore ad aiutare Caccamo a pubblicare il suo primo singolo, L’indifferenza, nel 2013. Nel 2015 fa il suo debutto sul palco dell’Ariston, partecipando al 65esimo Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Con il suo brano Ritornerò da te, Caccamo si aggiudica la vittoria e il premio della critica Mia Martini. La canzone gli vale inoltre il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla.

Un anno dopo torna al Festival, stavolta per affrontare i Big. Affiancato da Deborah Iurato, Caccamo partecipa con il brano Via da qui, con il quale la coppia di cantanti ottiene il terzo posto nella classifica generale. Non è l’ultima partecipazione per l’artista, che torna all’Ariston nel 2018 con Eterno, fermandosi però solo al decimo posto. Nel corso della sua carriera Caccamo ha pubblicato quattro album in studio e dodici singoli. Il suo ultimo lavoro risale al 2021: Parola è un album ambizioso con sette brani inediti ispirati a testi della letteratura italiana ed internazionale.

Il disco vanta molte collaborazioni illustri, come Willem Dafoe, Beppe Fiorello e Michele Placido.

Vita privata: è fidanzato?

Si sa molto poco della vita privata di Giovanni Caccamo. L’artista è molto riservato e preferisce tenere per se i dettagli circa la sua situazione sentimentale. Per questo non è noto se sia fidanzato o meno. In passato gli sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui uno con la sua compagna sul palco dell’Ariston nel 2016, Deborah Iurato, e uno con la nota cantante Anna Tatangelo.

In entrambi i casi, le parti in causa hanno categoricamente smentito le voci. Nessun indizio neanche sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 86mila follower, che Caccamo usa per aggiornare i fan sulla sua vita professionale e sulla sua produzione musicale.