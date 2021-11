Elon Musk, figlio in diretta: in una videocall compare tra le braccia padre

Elon Musk figlio in diretta. Protagonista inaspettato in una video call sulle gambe dell'uomo più ricco del mondo.

Il figlio di Elon Musk si è mostrato per la prima volta al mondo del web. Il cofondatore e amministratore delegato di Tesla si è collegato da remoto in occasione di una conferenza della National Academy of Sciences, Engineering and Medicine per parlare dei progressi di SpaceX. Fin dai primi minuti, Musk si è presentato tenendo in braccio il figlio di 18 mesi nato dalla relazione con la cantante Grimes.

l figlio più piccolo di Elon Musk (avuto con la cantante Grimes, da cui si è separato di recente) ha fatto una comparsata durante una video-call del padre. Tra smorfie ed espressioni divertenti il piccolo – nato il 4 maggio 2020 – ha intrattenuto gli ospiti e adesso tutti lo adorano.