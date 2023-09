Michael Kayode, chi è il sostituto di Dodò come terzino titolare della Fiorentina

Chi è Michael Kayode, giovane terzino destro della Fiorentina e sostituto di Dodò. Dopo l’infortunio del difensore brasiliano, sarà l’italo-nigeriano classe 2004 a prendere il suo posto nella formazione titolare dei viola. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Michael Kayode, sostituto di Dodò come terzino destro titolare della Fiorentina

Sei mesi di stop per Dodò, ma anche sei mesi per Michael Kayode per dimostrare di che pasta è fatto. Il lungo stop per il dinamico terzino brasiliano ha messo nei guai il coach Vincenzo Italiano che ora si prepara a dare una chance da titolare ad uno dei giovani più promettenti del nostro campionato. Nato il 10 luglio 2004 a Borgomanero, Michael Kayode ha 19 anni ed è un terzino destro italiano di origini nigeriane.

Cresciuto nelle giovanili della Juventus e della Fiorentina, si è fatto le ossa nelle serie minori, giocando in Serie D con il Gozzano prima di arrivare a Firenze. In un’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, il difensore ha parlato con orgoglio della sua esperienza al Gozzano: “È stato un grande banco di prova. Ho giocato con gente molto più grande di me, che ogni domenica lottava per portare a casa la pagnotta. Io avevo solo 16 anni ma grazie al sacrificio e al duro lavoro sono riuscito a impormi e a sopperire alla differenza di età con voglia e determinazione. Ho fatto un passo indietro, tornando nei dilettanti, per farne due in avanti“.

Le vittorie nelle giovanili e l’esordio in Serie A

Kayode vanta già un palmares rispettabile per un calciatore della sua età. Ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la Primavera della Fiorentina. È inoltre stato suo il goal decisivo nella vittoria dell’Italia nella Finale degli Europei U-19 contro il Portogallo. Questa è di fatto la prima stagione in Serie A per Kayode, che però ha già fatto vedere le sue ottime potenzialità durante le sue prime presenze in campionato e in Conference League. Da parte sua, il giovane difensore sembra più che pronto a far vedere le sue qualità nei prossimi mesi: riuscirà a giocarsi al meglio questa chance da titolare?