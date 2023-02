Anna Ammirati, chi è l’attrice volto di Liz in Mare Fuori: vita privata, figli, malattia

Chi è Anna Ammirati, attrice napoletana volto di Liz Centola in Mare Fuori. Divenuta celebre con Monella di Tinto Brass, ha in seguito trovato molto successo tra cinema e tv. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Anna Ammirati, vita privata e carriera dell’attrice volto di Liz in Mare Fuori

Nata a Napoli il 1 gennaio 1979, Anna Ammirati è un attrice di 44 anni, nota al pubblico odierno per il ruolo della agente penitenziaria Liz Centola nell’amata serie Mare Fuori. Il suo esordio nel mondo della recitazione avviene in tenera età, come spiega lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera: “Avevo 8 anni quando feci la mia prima comparsa in ‘Miseria e nobiltà’ di Scarpetta. La passione per il teatro ovviamente non sapevo che cosa fosse, la vera appassionata era mia madre, sognava che io facessi l’attrice e mi portava in giro dicendo a tutti: ‘Mia figlia è bravissima!’. Quando poi ho effettivamente portato avanti questo mestiere, che è molto faticoso, un giorno, scherzando, le ho detto: ‘mi hai rovinato!”.

Il successo arriva quando nel 1997 attira l’attenzione del noto regista erotico Tinto Brass, che la vuole come protagonista nel suo Monella: “Avevo 19 anni, vivevo già per conto mio e fu una mia scelta. Ero tormentata, in un certo modo ribelle, quindi non posso dire che sia stata una decisione pensata. La cosa fondamentale era essere indipendente economicamente dalla mia famiglia. Ho incontrato quel regista importante e mi sono sentita gratificata dal fatto che mi avesse scelto. All’epoca, pensai: che vuoi che sia recitare qualche scena nuda. Sì, ero stata sola in quella decisione ed ero anche un po’incosciente”.

È l’inizio di una lunga carriera di successo per la Ammirati, che la porta a recitare sia per il cinema che per la tv. Negli anni successivi recita in film come Rose e pistole, Quartetto, La repubblica di San Gennaro e più recentemente in Ma che bella sorpresa, La mia banda suona il pop e La notte più lunga dell’anno. Sul piccolo schermo, oltre che in Mare Fuori, ha ruoli di spicco in numerose produzioni. Tra queste ricordiamo La squadra, Donna Detective, L’allieva, Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale e In punta di piedi.

Vita privata: marito, figli, malattia

Anna Ammirati è molto attenta a proteggere la propria privacy, per cui non si hanno molte informazioni circa la sua vita privata. Ha una figlia oggi ventenne, Sara, nata dall’amore con il suo collega Graziano Piazza. In un’intervista al Corriere della Sera, Anna ha spiegato che la figlia non ha intenzione di seguire le sue orme: “Quando le abbiamo chiesto ‘vuoi fare l’attrice?’, lei ha risposto: ‘No grazie, non voglio fare la vostra vita, non staccate mai”. Nonostante le voci circa una sua malattia, non ci sono notizie concrete circa possibili minacce al suo stato di salute. Ha un profilo Instagram, seguito da oltre 17mila persone, dove aggiorna il suo pubblico sui suoi progetti.

