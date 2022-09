Giorgia Meloni, le congratulazioni di Zelensky: “Continuiamo a collaborare”

Volodymyr Zelensky fa le congratulazioni a Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni politiche 2022: “Contiamo sulla vostra proficua collaborazione”. La leader di FdI ha risposto subito al presidente ucraino: “Puoi contare sul nostro sostegno”.

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un messaggio di congratulazioni per Giorgia Meloni per il trionfo alle elezioni politiche 2022. Il leader di Servitore del Popolo si augura di continuare a cooperare con l’Italia nella lotta contro l’invasione russa: “Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni.

Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano“. La fondatrice di Fratelli d’Italia ha risposto immediatamente a Zelensky, promettendo di continuare a supportare la difesa dell’Ucraina: “Caro Presidente Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede!”.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

I messaggi dei leader europei: da Liz Truss a Petr Fiala

Diversi altri leader europei hanno inviato messaggi di sostegno alla probabile nuova leader del governo italiano. “Il Regno Unito e l’Italia sono alleati stretti” -scrive su Twitter Liz Truss, appena eletta nuovo primo ministro inglese. La Meloni ha risposto dichiarandosi “pronta a cooperare per la libertà, la democrazia e la prosperità delle nostre nazioni”. Petr Fiala, presidente della Repubblica Ceca, ha scritto: “Sono ansioso di collaborare in futuro sulle politiche europee”.