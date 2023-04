Silvio Berlusconi e Veronica Lario sono stati protagonisti di una lunga vicenda legata all’assegno di mantenimento che Silvio Berlusconi doveva versare alla Lario. I due si sono separati nel 2009 e hanno divorziato nel 2014.

Veronica Lario mantenimento: cosa è successo con Berlusconi?

Una particolare attenzione mediatica è stata riservata alle vicende di Silvio Berlusconi e Veronica Lario legate al divorzio, in quanto erano coinvolte grosse somme di denaro.Inizialmente, la cifra dell’assegno di mantenimento mensile che Berlusconi doveva corrispondere alla sua ex moglie venne fissata a 3 milioni di euro, poi abbassata a 1,4 milioni. La questione, però, si è protratta a lungo tra le aule di tribunale. Nel 2017 la Corte d’Appello di Milano stabilì che Berlusconi non doveva più versare l’assegno alla Lario, la quale avrebbe dovuto restituire quanto percepito a partire dal marzo 2014, ovvero circa 60 milioni di euro.

L’accordo extra-giudiziale tra i due

Come è andata a finire, quindi, tra i due? Nel 2020 Veronica Lario e il suo ex marito, dopo che questione si è protratta per lunghi anni anche a livello mediatico, hanno raggiunto un accordo extra-giudiziale, il quale prevede che lei non percepisca più l’assegno di mantenimento, ma al contempo Veronica non debba restituire quanto già ricevuto.