Allerta meteo Campania: vento forte per tutta la giornata del 18 dicembre

Allerta meteo Campania: la Protezione Civile non ha scelto un colore specifico anche perché ci sarà assenza di piogge ma ha specificato di fare attenzione soprattutto ai forti venti

Allerta meteo Campania: forti venti

La Protezione Civile della Regione Campania prevede venti forti, mareggiate e gelate notturne a partire dalle 8 di sabato 18 dicembre fino alle 20. Un’intera giornata anche se senza un colore specifico per via dell’assenza di piogge in particolare.

“Venti forti settentrionali, con possibili rinforzi e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte”, spiegano in una nota dalla Protezione Civile regionale, “e si prevedono anche gelate notturne”.

Infatti “Si ricorda che il codice colore riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico connesso a piogge e temporali. In questo caso è verde poiché non sono previste criticità in tal senso. L’allerta inerente vento e mare non è associata ad un codice colore”.

Possibili chiusure di spazi pubblici

La Protezione Civile nella nota ha aggiunto che ciascun Comune debba organizzarsi per evitare problemi a causa dei forti venti. Uno dei consigli è di chiudere spazi pubblici soprattutto quelli nei pressi del mare. A causa dei forti venti sono possibili anche pericolose mareggiate.

“Si raccomanda pertanto alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con riferimento al vento forte. Attenzione va posta alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso: sono possibili la caduta di rami o alberi danni alle coperture o strutture provvisorie. Attenzione va posta altresì alle banchine, alle strade costiere e alle strutture esposte al moto ondoso”.

Per rimanere aggiornati si può consultare il sito della Protezione Civile della regione.