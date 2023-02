Bianca Atzei e Stefano Corti a pezzi dopo la nascita del figlio: “Orari impossibili”

Dalla gioia e l’euforia, alla stanchezza di essere genitori. Questa è la confessione di Bianca Atzei e Stefano Corti, a pezzi dopo la nascita del piccolo Noa Alexander, che sta togliendo loro tempo ed energie.

I due genitori, contentissimi di aver finalmente coronato il loro sogno, non si aspettavano fosse però così difficile.

Noa Alexander, Bianca Atzei e Stefano Corti sono a pezzi

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno da pochi giorni potuto abbracciare il piccolo Noa Alexander, tanto atteso sui social. E sugli stessi social i due hanno confessato quanto sia difficile ricoprire il ruolo di genitori. Il 37enne de “Le Iene” ha infatti condiviso un post in cui ammette che fare il papà è molto più complicato di quel che sembra e di quello che si dice:

“Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro: commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano, ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.

Sia lui che la sua compagna sono felicissimi di occuparsi del nuovo arrivato, ma entrambi ammettono che non sia affatto semplice.

La 35enne di Milano, a sua volta, continua a raccontare le sue vicende sul proprio profilo Instagram, come fatto per tutto il periodo della gravidanza:

“È importante avere un supporto mentale, un sostegno fisico. Avere il proprio compagno vicino e sentirsi amate è importante. Avere, come nel mio caso, la mamma accanto che ti conosce e sa come starti vicino è fondamentale. È importante non stare sole”.

Nonostante sia dura, la stanchezza non è comparabile all’estrema gioia di essere mamma e papà.