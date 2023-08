Ginevra Pisani, chi è la fidanzata di Alessio Vassallo: vita privata, Eredità, carriera

Chi è Ginevra Pisani, fidanzata di Alessio Vassallo. Ex Professoressa de L’Eredità, si è affermata come influencer e personaggio televisivo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nata a Napoli nel maggio del 1998, Ginevra Pisani ha 25 anni ed è un noto personaggio televisivo, conosciuta anche in quanto fidanzata dell’attore Alessio Vassallo. Dopo qualche prima esperienza come modella ed indossatrice, ha fatto il suo esordio in tv nella stagione 2016-17 di Uomini e Donne, partecipando nel ruolo di corteggiatrice. In seguito trova ancora più fama sul piccolo schermo grazie a L’Eredità. Dal 2019 al 2021 Ginevra affianca Flavio Insinna nell’amato quiz di Rai 1 come Professoressa. Sostituita da Samira Lui ed Andrea Cerelli, oggi Pisani ha raccolto un vasto pubblico su Instagram, dove è seguita da oltre 310mila follower. L’influencer 25enne ha però confessato di sognare di costruirsi una carriera come attrice e di aver già seguito diversi corsi di recitazione.

Vita privata, le storie con Claudio D’Angelo e Alessio Vassallo

Durante la sua esperienza a Uomini e Donne Ginevra Pisani ha conquistato il tronista Claudio D’Angelo, con il quale ha viaggiato per anni in giro per il mondo. Il loro amore non è però destinato a durare: dopo tre anni insieme, i due decidono di prendere strade diverse. Dalla primavera del 2021, Ginevra fa coppia con Alessio Vassallo. Nonostante tredici anni di differenza d’età, i due sono innamoratissimi: “Stima, rispetto, amore, io e te. Sei il mio uomo