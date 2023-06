Mattia Cirilli, chi è il figlio di Gabriele Cirilli: cosa sappiamo di lui?

Chi è Mattia Cirilli, figlio di Gabriele Cirilli e Maria De Luca. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’amato attore comico famoso per la sua Tatiana. Cosa sappiamo di suo figlio?

Chi è Mattia Cirilli, figlio di Gabriele Cirilli: cosa sappiamo sul suo conto?

Nato nel 2001 a Sulmona, in provincia dell’Aquila, Mattia Cirilli è il figlio del noto comico e attore Gabriele Cirilli e della sua amata moglie, Maria De Luca. Studente universitario 22enne, tende a tenersi lontano dalla luce dei riflettori e non sembra intenzionato a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo come suo padre. Di conseguenza, le informazioni sul suo conto sono molto limitate.

L’orgoglio dei suoi genitori: “Ci riempi di gioia, soddisfazione e fierezza”

I suoi genitori sono fierissimi di lui e non perdono occasione per dimostrarlo. Lo stesso Gabriele Cirilli ha celebrato sui social uno dei suoi primi successi universitari: “Sei motivo di orgoglio. I nostri giorni passano con lo scopo di renderti felice ma per adesso sei tu che ci riempi di gioia, soddisfazione, orgoglio, fierezza e sappi che non c’è niente di più eternamente bello di un tuo primo 30 e lode all’università”. Criticato per aver “messo in piazza” un risultato di suo figlio, il comico ha spiegato che Mattia non ha avuto le migliori esperienze durante il suo percorso alle scuole superiori: “Ho messo questo post perché mio figlio ha passato momenti difficili al liceo causa professori frustrati e prevenuti dal mio cognome e siccome stava perdendo fiducia in sé stesso questo 30 e lode meritatissimo lo ha gratificato ed era giusto farlo sapere al mondo compreso quello scolastico”.