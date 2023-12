Legge bavaglio è ok per la Camera: cosa non possono pubblicare i giornali

Legge bavaglio è realtà o meglio dalla Camera è arrivato il via libera al testo con l'emendamento Costa presentato.

Legge bavaglio: è arrivato l’ok da parte della Camera sul testo di legge modifica e che vincola così i giornali. Infatti, alcuni delle opposizioni ha attaccato dopo il via libera al testo.

Legge bavaglio è ok per la Camera

La legge bavaglio ha trovato il via libera da parte della Camera con 160 a favore e solo 70 contrari. Con la maggioranza hanno votato a favore Azione e Italia Viva; contrari M5s, Avs e Pd.

“L’emendamento a firma Costa riformulato sulla legge delegazione europea, approvato oggi dalla Camera, in mano a questo Governo può diventare un nuovo bavaglio alla libertà di stampa“, attaccano il coportavoce e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e il capogruppo di Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera Devis Dori. “Non possiamo certo ritenere che questo Ministero della Giustizia che alterna annunci garantisti e panpenalismo di fatto possa avere il giusto equilibrio per trattare un tema così delicato”.

“Nessuna delega in bianco al Ministro della Giustizia Nordio, che passa lunghi periodi fuori dai monitor della politica, come sta avvenendo con la riforma della prescrizione”, concludono.

Cosa non possono pubblicare i giornali

Con l’emendamento Costa si introduce “il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva Ue del 2016 sulla presunzione d’innocenza”.

