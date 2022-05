Chi è Sam Ryder, all’Eurovision 2022 per il Regno Unito con “Space Man”

Sam Ryder, in gara all’Eurovision Song Contest 2022 per il Regno Unito, è uno dei più accreditati ad andare sul podio. Si presenterà con il brano “Space Man”

Sam Ryder, rappresentante inglese all’Eurovision Song Contest 2022,è tra i più accreditati ad ottenere una vittoria finale. Dopo anni di scarso interesse per la manifestazione, il Regno Unito punta su di lui per riscattarsi. Ha iniziato a lavorare nell’industria musicale e dal 2009 si dedica a suonare la chitarra lavorando come turnista per alcuni gruppi musicali. Grazie al social TikTok è salito alla ribalta nel primo lockdown iniziando a postare delle Cover. Entro la fine dello stesso anno, è diventato l’artista più seguito sulla piattaforma, portandolo a firmare un contratto con l’etichetta discografica Parlophone. Oggi sui social Sam ha più di 12 milioni di followers.