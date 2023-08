Chi è Alessio Vassallo, volto di Mimì Augello ne Il giovane Montalbano

Chi è Alessio Vassallo, celebre per il ruolo di Mimì Augello nella serie Il giovane Montalbano. Tutto su vita, amori e carriera dell'attore.

Chi è Alessio Vassallo? L’affermato attore siciliano, 38 anni, ha una lunga carriera nella fiction italiana. Uno dei suoi ruoli più conosciuti è quello di Mimì Augello, nella serie Il giovane Montalbano.

Chi è Alessio Vassallo, la carriera nella fiction italiana

Alessio Vassallo è nato a Palermo il 10 Agosto 1983. Cresciuto nel capoluogo siciliano, si trasferisce a Roma dopo aver conseguito la maturità. Qui studia recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, diplomandosi nel 2007. Fa il suo esordio in tv solo un anno dopo, recitando accanto a Beppe Fiorello ne La vita rubata, film Rai ispirato dall’omicidio di mafia di Graziella Campagna.

Nel corso della sua carriera, recita in tanti prodotti televisivi di successo, tra cui Capri 2, Squadra Antimafia – Palermo oggi 2 e la serie televisiva che lo porterà al successo: Il giovane Montalbano. Alessio Vassallo interpreta un giovane Mimì Augello, vicecommissario di polizia e grande amico di Montalbano, con il quale si scontra spesso. In carriera spicca anche la sua partecipazioni nelle ambiziose serie storiche I Borgia e I Medici, che raccontano gli intrighi e le vicende delle celebri famiglie rinascimentali.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nel 2021, Alessio Vassallo ha recitato in un episodio della serie poliziesca Le indagini di Lolita Lobosco e nel docu-drama di Rai 1 La scelta di Maria. È apparso anche sul grande schermo, recitando accanto a Claudia Gerini in Sulla giostra, film drammatico diretto da Giorgia Cecere. Torna al cinema nel ruolo di protagonista lo scorso Ottobre, nella commedia autobiografica Notti in bianco, baci a colazione, ispirata all’omonimo libro di Matteo Bussola. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo inoltre il film tv Se mi lasci ti sposo e le serie tv Sopravvissuti e Sei donne – Il mistero di Leila.

Vita privata

In passato, Alessio Vassallo ha avuto una relazione con l’attrice palermitana Lorena Cacciatore, anche lei formatasi all’Accademia d’Arte Drammatica. La loro storia durò ben sette anni, poi i due attori decisero di prendere strade diverse. Oggi l’attrice è la compagna dell’ex portiere della Lazio Federico Marchetti, dal quale ha avuto un figlio, Edoardo, lo scorso Settembre. Il rapporto tra i due ex è rimasto più che amichevole: Lorena ha raccontato che Vassallo ha pianto di gioia quando lo ha informato della sua gravidanza.

Alessio Vassallo ha ritrovato l’amore al fianco di Ginevra Pisani, ex Professoressa de L’Eredità che ha lasciato il game show nel dicembre del 2021. I due sono usciti allo scoperto con una serie di post sui loro profili social: “Innamorarsi a Palermo…La mia città è piena di magia. Grazie per i tuoi sguardi, i tuoi baci e i sorrisi che ogni giorno mi regali”.