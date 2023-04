Giletti, Non è l’Arena chiude e spunta un video sui social di Baiardo che spiega le motivazioni

Giletti, Non è l'Arena chiude e lo fa con tante polemiche, soprattutto nelle modalità e tempi in cui è avvenuto.

Giletti, Non è l’Arena chiude ed è polemica su come è arrivato l’annuncio. Tanti dubbi anche dopo il commento del conduttore. Inoltre, nelle ultime ore è spuntato un video curioso di Baiardo, uno degli ultimo ospiti importanti al programma di La7.

Giletti, Non è l’Arena chiude

Il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena è stato ufficialmente sospeso, e a comunicare la decisione è stata La7. “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda”, ha fatto La7 sapere. Al giornalista, poi, l’emittente ha voluto dedicare un ringraziamento. “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

Giletti ha commentato la decisione all’Ansa: “Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro”. Quanto alle voci di perquisizioni spiega: “E’ tutto falso, non c’è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione. Nessuna notifica delle forze dell’ordine, nulla di nulla. Del resto era tutto facilmente verificabile e riscontrabile”.

Spunta un video sui social di Baiardo che spiega le motivazioni

Subito dopo la sospensione del programma di Giletti, è spuntato un video su TikTok con Salvatore Baiardo che spiega le motivazioni di questa scelta, annunciando prima il suo prossimo arrivo in Mediaset: “Ci sono nuove iniziative, probabilmente mi vedrete in Mediaset, lì uno può dire quello che pensa e non ti condizionano nel parlare. Ne scoprirete delle belle“. Poi, l’accusa alla rete di Urbano Cairo. “A La7 non mi permettevano più di dire quello che volevo dire perciò devo per forza abbandonarla“.

Qualcuno nei commenti gli fa notare: “Giletti non mi sembra uno che mette il bavaglio“. Lui risponde: “Se non lui in persona, magari chi sta sopra di lui“. Poi nel video attacca il conduttore: “Anche Giletti, sotto scorta, ma alla fine della fiera non so che gioco faccia anche lui. Se uno va in trasmissione va per dire qualcosa, poi alla fine non ti fanno mai dire niente”. Passano poche ore e viene diffusa la notizia dello stop di La 7 a Non è l’Arena. Un utente commenta: “Sei un veggente, Giletti fatto fuori da La7“. L’ex affiliato a Cosa Nostra risponde: “Tutto previsto, anche la Rai non gli farà il contratto”.