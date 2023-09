Terremoto ad Ancona, la terra delle Marche trema: il sismologo lancia l’allarme

Terremoto ad Ancona: una scossa in tarda mattinata ha messo in allarme il territorio e gli esperti. Potrebbe non essere finita.

Terremoto ad Ancona: la terra delle Marche trema e mette in allarme tutto il territorio. Tuttavia, potrebbe non essere finita perchè secondo gli esperti c’è ancora del movimento sotto il mare Adriatico. Dunque, rimane la paura così come la preoccupazione per possibili nuove scosse.

Terremoto ad Ancona, la terra delle Marche trema

Nella zona di Ancora nelle Marche una scossa di terremoto ha messo in allarme il territorio. Secondo le prime rilevazioni dell’Ingv il sisma era di magnitudo 4.1 ed è avvenuto a 2 km di profondità davanti alla costa marchigiana anconetana. Il terremoto è stato sentito anche all’interno di scuole e strutture sanitarie. La scuola primaria Maggini di Ancona è stata evacuata per precauzione.

Il sismologo lancia l’allarme

La terra delle Marche è ancora in una fase non tranquilla. “La zona tra Fano e Pesaro sarà sempre soggetta agli effetti del movimento dell’ampia faglia sotto il mare Adriatico, con una pericolosità sismica che oscilla tra 5,5 e 6 gradi della scala Richter. Dunque dobbiamo agire sulla prevenzione, per ridurre il rischio che le scosse possono rappresentare per gli edifici e gli insediamenti umani”, spiega il sismologo Emanuele Tondi.

LEGGI ANCHE: Cruciani e la rissa denunciata a Saronno: la risposta del sindaco