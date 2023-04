Napoli-Salernitana, chiesto il rinvio della partita per ordine pubblico: decide il Ministero dell’Interno

Napoli-Salernitana è in programma sabato 29 aprile ma è stato proposto di spostare la partita a domenica quando si gioca Lazio vs Inter.

Napoli-Salernitana è in programma sabato 29 aprile ma non basterà una vittoria degli azzurri per vincere in questo weekend lo scudetto perché dovrebbe arrivare anche la sconfitta della Lazio che gioca domenica contro l’Inter. Dunque, la proposta è di mettere le partite in contemporanea domenica 30.

Napoli-Salernitana, chiesto il rinvio della partita per ordine pubblico

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha chiesto il rinvio della partita tra Salernitana e Napoli per ordine pubblico. “Tra le valutazioni che si stanno facendo c’è l’eventuale spostamento della partita o, in alternativa, l’apertura dello stadio. Nelle prossime ore si prenderà una decisione definitiva”. Anche il prefetto di Napoli Claudio Palomba, sulla possibilità che dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha chiesto lo spostamento da sabato 29 a domenica 30 aprile. “Dobbiamo valutare, c’è anche una concomitanza di eventi a Napoli nel fine settimana. Si faranno valutazioni di tipo sportivo e di concomitanza di eventi sportivi e di ordine pubblico. Ma, come ho già detto, è la Lega che comunque determina eventuali spostamenti di partite o meno”. Palomba ha ricordato che “martedì sera il Napoli dovrebbe anche giocare a Udine, quindi si tratterebbe di un doppio spostamento. Noi faremo delle valutazioni di ordine pubblico, il Calcio Napoli le farà con la Lega coinvolgendo anche gli organismi centrali del Ministero. Noi rischi specifici sul discorso delle date non ne vediamo, la questione è organizzare al meglio questa possibile festa per sabato e domenica, che, conoscendo Napoli, durerebbe 48 ore. Faremo queste valutazioni e le porremo a chi alla fine dovrà decidere”.

Decide il Ministero dell’Interno

“Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno: se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita, la Lega Serie A si adeguerà”, ha detto ieri il presidente Casini in occasione della finale della Primavera Tim Cup. Dunque, la decisione arriverà dal Ministero dell’Interno e nella giornata di oggi, mercoledì 26 aprile, è prevista un’altra riunione tra le parti per arrivare alla decisione migliore. Alla riunione in Prefettura sarà presente in videocollegamento anche il presidente del Calcio Napoli De Laurentiis.

LEGGI ANCHE: Classifica Serie A: pratica scudetto archiviata