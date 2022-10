Gianlorenzo, chi è il nipote di Wilma Goich: “Ci facciamo forza a vicenda”

Chi è il nipote di Wilma Goich, Gianlorenzo Fabbri? Figlio di Susanna Vianello, scomparsa prematuramente nel 2020, oggi vive con sua nonna. I due si stanno sostenendo a vicenda dopo la tragica morte di Susanna: “Ci facciamo forza reciprocamente”.

Gianlorenzo, chi è il nipote di Wilma Goich: “Forti insieme per Susanna”

Nato nel 1997, Gianlorenzo Fabbri ha 25 anni ed è l’unico nipote di Wilma Goich. Sua madre era Susanna Vianello, figlia della cantante e morta all’improvviso nel 2020 a soli 49 anni, stroncata in pochi mesi da un aggressivo tumore ai polmoni.

Dopo la scomparsa di Susanna Gianlorenzo si è trasferito dalla nonna, alla quale è molto legato. In questi anni i due si sono aiutati a vicenda, diventando fondamentali l’uno per l’altra. Si sono spalleggiati nei momenti più dolorosi, come spiega lei stessa a Storie Italiane: “È un ragazzo sensibile, dolcissimo, educato, meraviglioso. Lui mi dice ‘dobbiamo essere forti perchè mamma non vorrebbe che noi ci lasciassimo andare’. Io cerco di farlo stare tranquillo, continuiamo reciprocamente a farci forza e a sorridere anche di cose carine che sono successe”.

Le parole della nonna: “Soffre, ma è giovane. Mi dice che sarà il mio bastone della vecchiaia”

Gianlorenzo ha sempre pronta una parola di supporto per sua nonna: “Dicevo sempre: mia figlia sarà il bastone della mia vecchiaia, e mio nipote dice adesso ci sono io”. Intervistata da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, Wilma Goich ha raccontato che il nipote sta provando a ripartire dopo la grave perdita della madre: “Soffre molto, ma è giovane, ha tanti amici, lavora con suo padre, esce. Il fatto che lui soffra alleggerisce la mia sofferenza, perché io devo pensare a lui, accantono leggermente il mio dolore per lui.

È un dolore diverso, perché gli manca la mamma“.