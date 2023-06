Donatella Pingitore, chi è la figlia di Pier Francesco Pingitore: vita privata, carriera, figli

Chi è Donatella Pingitore, figlia di Pier Francesco Pingitore. Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia del drammaturgo e patrono del Bagaglino. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Il celebre regista e drammaturgo Pier Francesco Pingitore, fondatore della compagnia di varietà de Il Bagaglino nel 1965, è da sempre molto geloso della propria vita privata e non è solito condividere dettagli sui suoi familiari. Non si sa molto sulla sua compagna di vita, ma sappiamo che con lei ha avuto una figlia, Donatella Pingitore. Nata a Roma, si è sempre tenuta lontana dalla vita mondana e dal mondo dello spettacolo. Ottiene il diploma in un liceo scientifico della Capitale, per poi iscriversi all’Università La Sapienza, dove consegue una laurea in geologia. In seguito si iscrive all’albo professionale dei Geologi del Lazio. Dal 2010 è la Presidente dell’ALIG, l’associazione laboratori di ingegneria e geotecnica.

Vita privata: marito, figli

Donatella Pingitore è felicemente sposata con un generale di corpo d’armata, Vittorio Tomasone. Suo marito è nato nel 1952 ed è originario di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. I due abitano insieme a Roma e vivono la loro storia ben lontani dalla luce dei riflettori. Dal loro amore è nato un figlio, il primo nipote di Pier Francesco Pingitore. Donatella ha inoltre un profilo Facebook poco attivo, dedicato soprattutto al suo lavoro e alle persone a lei vicine.