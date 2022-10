Il grande gioco, serie tv sul calciomercato: trama, cast, quando e dove vederla, trailer

Il grande gioco è la nuova serie tv che racconta il mondo oscuro del calciomercato. Tuttavia, si parte dall’altro oscuro mondo che ha coinvolto il calcio in passato, ovvero le scommesse. Il cast è ben assortito con attori importanti.

Il grande gioco, serie tv sul calciomercato: trama e cast

Il grande gioco è la serie tv che racconta il mondo del calciomercato. Uno dei principali protagonisti è senza dubbio Francesco Montanari che interpreta il personaggio di Corso Manni, procuratore di calcio che cade in disgrazia a seguito di un presunto legame con le scommesse clandestine.

Fa parte della ISG, la società di procuratori più importante in Italia.

Oltre a Francesco Montanari fanno parte del cast anche Elena Radonicich nei panni di Elena De Gregorio, ex moglie di Manni e procuratrice, il vincitore del David di Donatello nonché candidato all’Oscar Giancarlo Giannini che interpreta Dino De Gregorio, il padre di Elena, fondatore e CEO dell’agenzia di calciatori più potente in Italia, Lorenzo Cervasio nei panni di Federico De Gregorio, fratello minore di Elena, Jesus Mosquera Bernal che interpreta il campione Carlos Quintana, Lorenzo Aloi nei panni di Marco Assari, giovane e talentuosissimo procuratore, Giovanni Crozza Signoris che sarà la giovane promessa del calcio Antonio Lagioia e Vladimir Aleksic nei panni di Sasha Kirillov, procuratore russo

Il grande gioco: quando e dove vedere la serie tv

La serie tv sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i Paesi in cui Sky è presente a partire da novembre. Sono stati pensati per questo progetto otto episodi in tutto.

Trailer