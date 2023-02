Giancarlo Magalli e la lotta con il cancro: “Ho perso 24 chili, ora sto meglio”

Giancarlo Magalli parla della lotta con il cancro: “Ho perso 24 chili, ora mi sto riprendendo”. L’ex conduttore de I Fatti Vostri, dopo l’intervista di gennaio a Verissimo, è riapparso in pubblico con il sorriso.

Dopo un periodo senz’altro difficilissimo, Giancarlo Magalli è tornato a sorridere. L’ex conduttore de I Fatti Vostri si è fatto rivedere in pubblico dopo mesi di lotta contro il cancro. Il 75enne si è lasciato fotografare a Roma, in occasione della prima dello spettacolo di magia Supermagic, al Teatro Brancaccio. Magalli appare magrissimo, provato dal tumore che gli ha fatto perdere ben 24 chili. Ciononostante pare aver riacquistato un po’ di serenità e fiducia nel futuro.

L’intervista a Verissimo con le figlie: “Fase delicata della mia vita, ora va meglio”

Magalli aveva parlato per la prima volta della sua lotta con la malattia alla fine di gennaio, intervistato da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Al suo fianco a dargli manforte c’erano anche le sue figlie, Manuela e Michela. Il presentatore ha raccontato di aver sofferto di un linfoma alla milza che, se non curato, gli avrebbe lasciato solo due mesi di vita: “È stata una fase delicata della mia vita. Ho perso 24 chili, ma mi sto un po’ alla volta riprendendo. Adesso sono guarito. Da alcuni accertamenti è emerso che avevo un linfoma nella zona della milza. Era curabile e in effetti sono guarito con le chemioterapie e i farmaci che mi hanno prescritto. Il tumore è sparito dopo 6 mesi di ricoveri e cure. Non è stato semplice”.