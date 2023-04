Molestata sul treno dal maniaco seriale: l’uomo ha già precedenti

Ogni giorno in Italia si registrano molti casi di cronaca, più o meno gravi. Una donna di 30 anni è stata molestata sul treno dal maniaco seriale, uomo con precedenti simili e già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Il colpevole è stato preso dagli agenti.

Treno, molestata da maniaco seriale

È successo il 25 Aprile sul treno Frecciarossa che collega le stazioni di Rimini e di Bologna. La vittima è una donna di 30 anni che ha subito delle molestie per mano di un uomo di 37 anni di origini palermitane. Stando a ciò che si è potuto constatare, la 30enne era da sola nella carrozza, prima che un uomo le si avvicinasse. Il 37enne avrebbe così molestato la donna, afferrandola e abusando di lei. La vittima ha chiamato velocemente il 113, in cerca di aiuto. Intanto, giunti in prossimità del capoluogo dell’Emilia Romagna, gli agenti della Polfer sono saliti a bordo del treno e – scorgendo la situazione – sono intervenuti bloccando l’uomo per poi denunciare le sue azioni.

L’uomo, responsabile della vicenda, è già conosciuto alle forze dell’ordine per un episodio simile. Nella medesima città – Bologna – aveva subito un arresto da parte dei carabinieri, dopo aver commesso una violenza sessuale ai danni di una 24enne, su un autobus di linea. Accaduto il 15 Aprile, il conducente si era prodigato per aiutare la giovane.

L’intervento dell’autista, in quella occasione, si rivelò decisivo. Sentendo le lamentele della ragazza, ha chiuso le porte del veicolo non permettendone così l’uscita; dopodiché si è adoperato per chiamare il 112. Una volta intervenuti, gli agenti hanno bloccato l’uomo che, con l’accusa di violenza sessuale, ha subito l’arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna.

A confermare la sua colpa anche le videocamere di sicurezza che lo avevano ripreso. Il 37enne siciliano è però tornato a compiere violenze simili.

LEGGI ANCHE: Catcalling, condannati tre militari a Milano per molestie ad una 19enne.