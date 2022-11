Giada Lini, chi è la maestra di Gabriel Garko a Ballando con le stelle: vita privata, marito, Amici

Chi è Giada Lini, maestra di ballo di Gabriel Garko a Ballando con le stelle. Originaria di Bassano del Grappa, ha fatto il suo esordio televisivo nel 2014 grazie ad Amici di Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Giada Lini, carriera e vita privata: da Amici a Ballando con le Stelle con Gabriel Garko

Nata e cresciuta a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, Giada Lini ha 30 anni ed è una ballerina molto nota al pubblico televisivo italiano.

La passione per la danza è un vizio di famiglia: i suoi genitori sono entrambi ballerini, come anche il suo fratello minore Leonardo, concorrente di Amici 2021. Anche Giada ha fatto il suo esordio nel mondo televisivo grazie al talent show di Maria De Filippi. Dopo essersi fatta notare in diverse competizioni di ballo a livello nazionale, nel 2014 si unisce al cast di Amici come ballerina professionista.

In seguito, Giada Lini lavora per alcune compagnie straniere, prima in Australia e poi nel Regno Unito, con le quali partecipa a tour internazionali.

Nel 2018 è un membro del corpo di ballo di Strictly come Dancing Live, versione inglese di Ballando con le stelle. Qualche anno dopo, nel 2021, torna in Italia dove si unisce al cast della versione italiana del programma. Nell’edizione 2021 del talent di Milly Carlucci partecipa al fianco di Fabio Galante, ma la loro avventura si chiude nella quarta puntata. Nel 2022 Giada è invece la maestra di ballo e compagna di squadra del noto attore Gabriel Garko.

Vita privata: chi è suo marito?

Chi è il marito di Giada Lini? L’esperienza ad Amici è stata non solo l’inizio di una lunga carriera in tv per la ballerina, ma anche un momento fondamentale per la sua vita sentimentale. È proprio negli studi del talent che Giada ha conosciuto il suo compagno di vita, il ballerino Graziano Di Prima. I due si incontrano nel 2014, quando Di Prima era un allievo della scuola di talenti di Maria De Filippi.

Tra i due scatta subito la scintilla, da allora non si sono più separati. Hanno ballato assieme a Strictly come Dancing Live e in diversi spettacoli in giro per il mondo. Dopo sette anni di fidanzamento i due convolano a nozze il 9 luglio 2022.