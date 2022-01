Incendio hub vaccinale: evacuato il centro dell’Ospitaletto

Incendio hub vaccinale all'Ospitaletto in provincia di Brescia. Le fiamme sono divampate in gran parte della struttura che ospita il centro

Incendio hub vaccinale: all’Ospitaletto, in provincia di Brescia, sono divampate le fiamme intorno alle 11.15 nel centro commerciale nel quale tra l’altro sono presenti anche diversi negozi.

Un incendio è divampato attorno alle 11.15 al centro commerciale Italmark di Ospitaletto, in provincia di Brescia, che ha messo a disposizione spazi per accogliere un hub vaccinale anti-Covid.

Le fiamme sono divampate travolgendo diversi negozi. Così è stato evacuato il centro vaccinale dell’Ospitaletto per mettere in sicurezza non solo la struttura anche le persone in fila per il vaccino.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco con quattro unità operative e i Carabinieri: l’intero centro commerciale è stato fatto evacuare e ovviamente anche l’hub vaccinale, che però non è stato raggiunto direttamente dalle fiamme. Il centro è tra quelli messi a disposizione di Ats Brescia e Regione dalla famiglia Odolini, proprietaria della catena di supermercati, per la campagna vaccinale.

La Protezione civile ed i Carabinieri giunti sul sul posto hanno spostato le 45 persone che erano lì per la somministrazioni in un altro centro vaccinale nella zona insieme ovviamente al personale sanitario.

Non si registrano danni in particolare alle persone, le fiamme sono state bene gestite dai Vigili del Fuoco che puntano a mettere di nuovo a disposizione nel più breve tempo possibile il centro vaccinale agli utenti.

