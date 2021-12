Oroscopo Branko 2022, Gemelli: il nuovo anno è alle porte così come le previsioni dei mesi che verranno in base all’allineamento dei pianeti.

Oroscopo Branko 2022 Gemelli: le previsioni

Per Gemelli il 2022 sarà un anno di transizione e trasformazioni, che lasceranno un segno per il futuro. Mercurio si presenta instabile nei primi mesi, quando l’Ariete si oppone a Giove. Sarete però accompagnati dalla carica innovatrice di Nettuno, astro delle profondità marine e dell’anima.

Chi è nato sotto il segno dei Gemelli festeggia il compleanno tra il 21 maggio ed il 20 giugno.

Oroscopo Branko 2022 Gemelli: amore e salute

Nella prima metà dell’anno, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno in grado di riflettere con calma sui propri desideri e relazioni. Sia i single che coloro che sono in coppia saranno in grado di conoscere le loro priorità e sapere cosa vogliono dai loro legami sentimentali.

Nella seconda metà dell’anno, si provvederà con i nuovi progetti con i rispettivi partner o nuovi amori. Intraprenderanno nuove sfide che li faranno crescere come persona e nelle loro relazioni romantiche.

La salute continuerà come lo scorso anno: regolare, con la necessità di prendersi cura di sé, dormire, riposare per mantenere alte le proprie energie. Nel 2022 le vostre energie miglioreranno, il loro livello sarà più alto e questo vi porterà a sentirvi più energici.

Oroscopo Branko 2022 Gemelli: fortuna e lavoro

Riguardo la fortuna, durante l’estate dell’anno prossimo si potrà verificare qualche svolta che faccia realmente la differenza. Giove sarà ottimale per il vostro segno, però ci saranno gli influssi di Saturno che purtroppo potrebbero procurarvi molti ostacoli, soprattutto sul lavoro. D’altro canto però le energie di Marte vi aiuteranno moltissimo per “contrastare” questa situazione non del tutto ottimale, quindi ci saranno comunque dei risultati abbastanza soddisfacenti anche se non così numerosi, secondo l’oroscopo.

Per il lavoro il 2022 sarà un anno di transizione e trasformazioni, che lasceranno un segno per il futuro. Mercurio si presenta instabile nei primi mesi, quando l’Ariete si oppone a Giove. Sarete però accompagnati dalla carica innovatrice di Nettuno, astro delle profondità marine e dell’anima.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko 2022: le previsioni in base al segno zodiacale