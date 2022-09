Chi è il candidato premier del centrosinistra? Il 25 settembre si terranno le elezioni politiche e gli italiani sono chiamati a scegliere i partiti che, in proporzione ai consensi che riceveranno, saranno presenti nel prossimo parlamento. Ecco chi è il candidato premier del Pd.

Chi è il candidato premier del centrosinistra

Su chi sia il candidato premier del Partito Democratico si è spesso dibattuto nell’ultimo periodo. Quel che è certo, però, è che la figura del candidato premier non è stata indicata in maniera precisa.

Il segretario del Pd Enrico Letta, già ex premier in passato, è teoricamente la figura più idonea a fare il premier in caso di vittoria della coalizione di centrosinistra, tanto che ha più volte indicato di essere il “frontman” della campagna elettorale del Pd. Al tempo stesso, però, nel corso della campagna elettorale, non ha mai rimarcato con chiarezza l’intenzione di guidare il prossimo governo. È però vero che molti militanti del Partito Democratico, in caso di vittoria alle elezioni politiche, guardano al proprio segretario come nome da mettere sul campo per Palazzo Chigi.

Il Pd e l’ombra di Mario Draghi

Un altro nome che, però, gira spesso all’interno della galassia del Partito democratico è quello di Mario Draghi. Il premier uscente, infatti, è molto apprezzato sia da Enrico Letta sia da molti esponenti dem, e molti militanti e parlamentari uscenti del Pd guardano a lui come possibile soluzione di un nuovo governo più politico.

