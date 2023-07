GF Vip, Cesara Buonamici unica opinionista dell’ottava edizione: “Scelta strana”

Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista del GF Vip 8. Con l’inclusione della nuova giornalista, continua la “rivoluzione anti-trash” per alzare il livello dei contenuti del reality show di Alfonso Signorini. Poco convinta Selvaggia Lucarelli ed un’ex concorrente: “Scelta strana”.

Cesara Buonamici al GF Vip 8, la giornalista è la nuova e unica opinionista

Dopo mesi di voci e speculazioni, si hanno finalmente certezze circa i nuovi opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Addio ad Orietta Berti e Sonia Bruganelli, al loro posto ci sarà una sola new entry: la giornalista volto del TG5 Cesara Buonamici. Una scelta inaspettata quando indicativa del nuovo corso del programma che, per volontà di Pier Silvio Berlusconi, cercherà di allontanarsi dai contenuti trash nell’ottava edizione. L’arrivo di Buonamici non è l’unica novità per il reality di Alfonso Signorini, che accoglierà un cast composto da un mix tra Vip e gente comune.

La reazione fredda di Selvaggia Lucarelli e di un’ex concorrente vincitrice del GF: “Scelta strana”

La scelta di portare in studio Cesara Buonamici non è stata accolta con molto entusiasmo da molti addetti ai lavori. Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello nel 2000, ha espresso i suoi dubbi sul suo profilo Instagram: “Il Grande Fratello è sempre stato un programma leggero e di intrattenimento, non certo di cultura. Tralasciando la prima edizione che per ovvi motivi è stato quasi un esperimento sociale (involontario) più che un programma vero e proprio, le edizioni successive hanno seguito la moda dei tempi e il cambio sociale. La scelta della Buonamici credo risulti “strana” a tutti…A questo punto sono curiosa di vedere chi saranno i concorrenti e anche la linea del programma“.

View this post on Instagram A post shared by Cristina Plevani (@cristinaplevani)

Anche Selvaggia Lucarelli non è parsa convinta dall’inclusione della giornalista. Ne ha parlato sul suo profilo Twitter: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.