Max Verstappen, chi è la fidanzata del campione del mondo di F1 in carica? Scopriamolo.

Max Verstappen, chi è la fidanzata Kelly Piquet

Il campione di Formula 1 è felicemente fidanzato. Il pilota, infatti, ha una storia d’amore con Kelly Piquet, una modella brasiliana, blogger, editorialista e media social manager. Figlia prediletta di Nelson Piquet, il tre volte vincitore del Mondiale nell’era dei Prost e dei Senna, ha invece come mamma la modella Sylvia Tamsma. La ragazza ha anche un fratello maggiore, Nelsinho, che è stato campione di Formula 3.

Studi

Kelly Piquet, fidanzata di Max Verstappen, è stata abituata al viaggio fin dall’adolescenza tanto che si spostava tra il Brasile dove c’era il padre e la Francia. Nata in Germania, a quindici anni va a a scuola in Inghilterra per poi laurearsi a NewYork Marymount Manhattan College in Relazioni internazionali. Successivamente,è stata modella per PatBo, Vuitton e da ultimo contratti con Micha Models e 100% Connected, buyer per il marchio Bergdorf Goodman, ma anche assistente stylist per Vogue Latinoamerica.

Figli

Prima di incontrare Max aveva già avuto una figlia, Penelope, avuta da una precedente relazione con il pilota russo Daniil Kvyat. I due compaiono con alcune foto anche sui social.