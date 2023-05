Selvaggia Lucarelli su Fazio prende le distanze e poi attacca il governo: “Ha chiuso un contratto milionario con Discovery”

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un lungo post su Instagram attaccando sia chi ha martorizzato l’addio di Fabio Fazio alla Rai sia gli esponenti del governo, definendo la peggior destra di sempre. Duro sfogo dell’opinionista televisiva.

Selvaggia Lucarelli su Fazio prende le distanze

Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram contro tutti quelli che hanno difeso e martorizzato Fabio Fazio dopo l’addio alla Rai. “Leggo una partecipazione commossa per l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai, una partecipazione così addolorata che per un attimo, aperto twitter, ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io. Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery”.

“Attenzione, non sto ridimensionando nulla, sto solo cercando di non partecipare a funerali di gente che è, per fortuna, in buona salute, e che scappa da dove in definitiva rischiava una pallottola”, continua la Lucarelli. “Sta succedendo più o meno quello che succede da sempre: amici, pedine o soldatini piazzati nelle roccaforti dei tg, dell’informazione e dell’intrattenimento, scambi di favori e qualche bilanciamento per accontentare pure gli altri, nulla di nuovo sotto il sole” , sentenzia la Lucarelli.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Fazio è sicuramente un fuoriclasse sotto molti aspetti, ma di fatto, con la sua tv ha sempre fatto politica, almeno su alcuni temi, immigrazione su tutto” , ammette la Lucarelli che aggiunge: “Ha scelto ospiti, spesso politici e intellettuali, vicini alla sua idea di mondo civile e ne ha chirurgicamente evitati altri, ha fatto una tv gentile e onesta, mai rivoluzionaria, sotto alcuni aspetti perfino reazionaria” . Insomma, Fazio si è circondato di “amici e appartenenti alla scuderia del suo potentissimo agente”. Poi, sottolinea: “Per me ha fatto bene, sia inteso”. La Lucarelli invita a “non fare di Fazio un martire, perché non lo è”, dal momento che lo attende il contratto con Discovery “lo renderà ricco”.

L’attacco al governo

Secondo l’opinionista, il governo Meloni sta “presidiando con convinzione tutti gli spazi della cultura”. Poi, la Lucarelli ha definito gli esponenti di centrodestra descritti come “orrendi e ben determinati a rimpiazzare quella che loro credono sia una pericolosa egemonia della sinistra”. Insomma, secondo la Lucarelli, il centrodestra manca di “eleganza” perché, in realtà, “non c’era alcuna egemonia”. Infine la Lucarelli ha criticato “per chi resta al suo posto fingendo di presidiare qualcosa, mentre strizza l’occhio alla peggiore destra di sempre”.

LEGGI ANCHE: Emanuela Orlandi, le indagini della Procura di Roma proseguono con l’aiuto del Vaticano