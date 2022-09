GF Vip 7, Cristina Quaranta contro Antonella Fiordelisi: cosa è successo?

GF Vip 7, scontro tra Cristina Quaranta e Antonella Fiordelisi: cosa è successo? Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, l’ex Velina si è scagliata contro la schermitrice durante la fase delle nomination: “Non fare la primadonna”.

GF Vip 7, litigio tra Cristina Quaranta e Antonella Fiordelisi: cosa è successo

Volano scintille durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. Durante la fase delle nomination due concorrenti hanno cominciato a beccarsi. Si tratta dell’ex Velina Cristina Quaranta e della modella e schermitrice Antonella Fiordelisi, già ai ferri corti negli scorsi giorni.

Quaranta stava facendo la sua nomination, spiegando prima le sue motivazioni: “Tu sai quanto io sia coerente, dico sempre quello che penso. Stasera ho preso le parti di Pamela“. Prima che potesse concludere il suo discorso, Antonella l’ha interrotta, provocando la reazione innervosita dell’ex Velina: “Mi lasci parlare? Invece di fare la prima donna, devi imparare a stare al tuo posto. Mi devi dare il tempo di parlare, non sai neanche chi sto nominando.

Poi dopo puoi replicare”.

Dopo uno scrosciante applauso dal pubblico anche il conduttore Alfonso Signorini ha fermato la Fiordelisi: “Lasciala parlare per favore”. Cristina Quaranta, come previsto, nomina proprio lei: “Avevo già intenzione di nominarla, poi nei giorni scorsi abbiamo parlato di più. Oggi è tornata a fare la prima donna e non mi sta bene. Devi parlare se ti viene data la parola”.

Gli scontri nella casa, le frecciate con Pamela Prati: “Sei trasparente, non è colpa mia”

La tensione tra Antonella Fiordelisi e le altre donne della casa ha origine nei giorni scorsi, quando la schermitrice ha reso nota la sua antipatia per Pamela Prati. L’atleta ha accusato l’ex showgirl di essere finta e di non aiutare abbastanza in casa: “Non è possibile che prima sta in disparte poi viene da tutti a chiedere cosa può fare. Per me finge!”. In un altro episodio, la Fiordelisi rimproverato Pamela Prati per essersi seduta di fronte a lei di proposito, oscurandola dalle telecamere durante la diretta.

L’ex soubrette ha risposto a tono: “Amore, non è colpa mia se sei trasparente!”. L’alta tensione tra Antonella e le altre inquiline è forse uno dei motivi per cui è finita in nomination insieme ad Alberto De Pisis.