Carnevale Venezia 2022: date, programma, volo dell’angelo, 12 Marie

Carnevale Venezia 2022: date e programma di alcuni degli eventi previsti per la festa più attesa dell'anno.

Carnevale Venezia 2022: date

Il Carnevale di Venezia 2022 si sviluppa nei giorni sabato 12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20 febbraio, e nei giorni della settimana grassa da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo va in scena una programmazione diffusa spettacoli stanziali di musica, circo-teatro, burattini, acrobatica e clownerie.

Carnevale Venezia 2022: programma

12 febbraio alle ore 17 Gerardo Balestrieri ha inaugurato i festeggiamenti con un concerto dal titolo “It’s Wonderful” all’Auditorium Ca’ Foscari di Campo Santa Margherita.

alle ore 17 con un concerto dal titolo “It’s Wonderful” all’Auditorium Ca’ Foscari di Campo Santa Margherita. Domenica 13 febbraio alle ore 17 a Venezia con l’attrice Susi Danesin che all’Auditorium Ca’ Foscari di Santa Margherita porta il suo “4Seasons, Il gioco delle quattro stagioni”

alle ore 17 a Venezia con l’attrice Susi Danesin che all’Auditorium Ca’ Foscari di Santa Margherita porta il suo “4Seasons, Il gioco delle quattro stagioni” Nei fine settimana del 12 e 13 e del 19 e 20 febbraio – e poi tutti i giorni nella settimana “grassa”, dal 24 febbraio al’1 marzo, alle ore 16, il maestro di cerimonia del Carnevale di Venezia Principe Maurice (al secolo Maurizio Agosti) e l’Angelo del Carnevale 2020, l’attrice Linda Pani, animeranno dallo studio delle dirette social dando voce ai giovani inviati che ogni giorno andranno a scoprire il meglio del teatro di strada in scena nelle diverse location del territorio cittadino all’interno del programma Venice WonderTime! e di tutto il palinsesto del Carnevale di Venezia 2022. Sul sito si possono vedere tutti gli eventi in programma.

Carnevale Venezia 2022: volo dell’angelo

“Venezia è pronta a ripartire, sarà un Carnevale certamente non di massa, non ci sarà il volo dell’Angelo (il volo dal campanile di San Marco al palco della manifestazione in piazza San Marco), ma ci saranno tanti controlli. La città ha dimostrato di saper gestire bene la cosa già con il Redentore, i controlli hanno funzionato”. Simone Venturini, assessore al Turismo del Comune di Venezia, annuncia quindi un Carnevale con qualche limitazione che punterà soprattutto sulla sicurezza, con qualche piccolo evento, ma certamente distante da quelli del pre-Covid.

Carnevale di Venezia: 12 Marie

Selezionate in una rosa di 53 sfidanti, le “12 Marie del Carnevale 2022” sono pronte a sfilare per la laguna e contendersi il titolo di reginetta del carnevale. La Festa delle Marie è una tradizione antica che ricorda l’antico episodio delle 12 ragazze veneziane rapite da un gruppo di pirati dalmati. Era l’anno 973 quando nella chiesa di San Pietro di Castello, durante gli annuali festeggiamenti dedicati alla purificazione della Vergine Maria, si consumò il rapimento.

Rievocando il rapimento delle giovani, sfilano da San Pietro di Castello fino a Piazza San Marco. Non è chiaro se per le restrizioni ci sarà questa particolare sfilata quest’anno. Come il volo dell’angelo anche la sfilata delle 12 Marie potrebbe essere sospesa.

