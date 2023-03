Seregno, donna rifiuta rapporto sessuale, lui le spacca il naso

I casi di violenza sono, purtroppo, all’ordine del giorno e colpiscono qualsiasi di zona del mondo e d’Italia. Siamo a Seregno, dove una donna ha rifiutato di avere un rapporto sessuale ed è stata picchiata dal compagno.

La stessa vittima ha chiamato i soccorsi.

Seregno, rapporto sessuale si trasforma in violenza: lei rifiuta e lui la picchia

Quanto accaduto nei dintorni di Monza, esattamente a Seregno, non stupisce più ed è, anzi, uno dei tanti fatti di cronaca legati al tema della violenza. Protagonisti della vicenda sono una donna e un uomo, la prima vittima e il secondo artefice. I due stavano insieme e, dopo un periodo caratterizzato da litigi, discussioni e vessazioni (da parte di lui nei confronti di lei), la donna aveva deciso di incontrare il compagno per provare a chiarire, per poi chiudere definitivamente la relazione.

Per questo motivo la donna di 43 anni lo aspettava a casa, ma le cose non sono andate come previsto e sperato. Lei voleva infatti lasciarlo, mentre l’uomo – un 35enne – era contrario a questa sua scelta. Le ha chiesto in seguito di avere un rapporto sessuale. Ricevuto un rifiuto, non ha reagito bene e la donna lo ha cacciato, tentando di chiduere la porta poiché temeva una sua reazione. L’ex compagno ha cominciato dunque a picchiarla fino a fratturarle il setto nasale. Lei stessa è riuscita a chiamare il 112, fuggendo in bagno.

Una volta giunti i carabinieri, la donna ha aperto la porta mostrando le evidenti ferite e in lacrime ha raccontato l’accaduto. Il responsabile è Mariano Comense, di Como, già conosciuto alle forze dell’ordine per una serie di reati, oltre ad essere stato denunciato in passato dalla stessa ex compagna, che però lo aveva sempre perdonato dandogli un’altra occasione.

Stavolta l’uomo è stato preso e condotto in carcere con l’accusa di violenza, che si unisce alle tante altre.