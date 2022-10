Oroscopo Branko settimanale 10-16 ottobre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 10 al 16 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 10-16 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per i prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale di Branko secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 10 al 16 ottobre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

I nati nell’Ariete affronteranno una settimana molto difficile. Ci sentite circondati e lottate contro nemici che esistono solo nella vostra testa. Vi sentite confusi e avete perso di vista i vostri obiettivi, uno scompiglio mentale che rischia di avere ripercussioni sia sul lavoro che in famiglia.

Non trovate scuse per fallimenti e mancanza di risultati: rimboccatevi le maniche e impegnatevi di più.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Venere saluta i nati nel Toro in questa settimana. I suoi effetti positivi, tuttavia, vi accompagneranno ancora per un po’. Potreste finalmente incontrare la persona speciale che attendete da tempo. Chi ha già un partner, invece, avrà modo di aprirsi al meglio e coltivare ulteriormente il proprio rapporto.

Continuando su questa strada insieme, avrete modo di far crescere qualcosa di davvero importante.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Molta fortuna per i nati nei Gemelli nei prossimi giorni. Marte è dalla vostra e vi dona forza ed entusiasmo. Vi sentite inarrestabili e pieni di voglia di fare. A beneficiarne è soprattutto il lavoro: avete tantissime idee che vi frullano in testa e sarete impazienti di metterle in pratica. Anche in amore non scherzate.

Questa carica di sicurezza rende tutto possibile, puntate in alto.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

I nati nel Cancro sentiranno il bisogno di chiudersi a guscio in questi giorni. Vi sentite più cauti, più restii ad agire e molto più a vostro agio nel conforto delle retrovie. A volte non è male prendersi del tempo e stare a distanza, attenzione però a non chiudersi del tutto. Sfruttate invece questo tempo per rafforzarvi e proteggere al meglio quello che avete.

Costruite le basi per agire in futuro e conquistare ciò che volete.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Si apre una settimana di rinascita per i nati nel Leone. Per la prima volta dopo tanto tempo le stelle sono dalla vostra parte, pronte a sostenervi nella vostra meritata rimonta. Vi sentite carichi, dei veri e propri trascinatori, e riuscirete a trasmettere la vostra forza a chi vi sta intorno. Usate questa determinazione per mettere un po’ d’ordine in famiglia, sistemando alcune questioni in sospeso da troppo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Nei prossimi giorni i nati nella Vergine sentiranno il forte bisogno di fermarsi almeno un attimo. La vostra vita è carica di impegni, di cause, di grandi obiettivi, ma al momento il vostro spirito necessita di un po’ di leggerezza. Tenete a freno il vostro fervore anche solo per un secondo e regalatevi qualche istante di relax. Vi farà bene e sarete pronti a tornare in prima linea più forti di prima.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Continua un gran periodo positivo per i nati nella Bilancia, che godranno in questi giorni anche del supporto di Mercurio. Il pianeta più vicino al sole vi dona molta fortuna sul lavoro, soprattutto per quanto riguarda negoziazioni e ad affari. Se vi giocate bene le vostre carte, potrete godervi una buona crescita dei vostri introiti. Siate sicuri di voi stessi, il cielo brilla con voi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Si apre una pagina importante dell’anno dei nati nello Scorpione. Dopo mesi di fatiche e difficoltà, si avvicina il momento della riscossa. Per ora siete ancora nella fase della calma prima della tempesta. Godetevi la pace di questi giorni e approfittatene per rigenerarvi. Ci saranno molte altre sfide nei prossimi mesi e avrete bisogno di tutta l’energia possibile.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Alcuni grattacapi faranno arrovellare i nati nel Sagittario nei prossimi giorni. Non fate che ripensare a certi avvenimenti, senza trovare una soluzione o spiegazione soddisfacente. È l’ora di darci un taglio, avete il supporto delle stelle e usarlo per rimuginare sul passato è un vero spreco. Guardate al futuro e sfruttate questo periodo di fortuna, il passato ormai non può darvi più nulla.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

La settimana dei nati nel Capricorno si apre in una posizione un po’ scomoda. Questo clima di confusione ed incertezza potrebbe spingervi a puntare il dito, ma sapete meglio di tutti quanto sia inutile. Guardate la situazione nel suo insieme e prendetevi le vostre colpe. Piuttosto usate la testa e fate di necessità virtù. Adattatevi alle circostanze e, con il giusto impegno, ne uscirete fuori.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

Si aprono grandi prospettive per i nati nell’Acquario. Gli obiettivi sono a portata di mano, a patto che riusciate a tenere a freno la vostra vena polemica. Le stelle vi guidano verso il successo, basta saperle ascoltare. Continuate per la vostra strada e non distraetevi. L’occasione giusta per sfondare è dietro l’angolo, siate pronti a coglierla al momento giusto.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 10-16 ottobre

I nati nei Pesci dovranno fare grande attenzione agli eccessi di nervosismo. Avete Marte contro e ciò vi rende agitati e scontrosi, e quindi vulnerabili a discussioni e litigi decisamente evitabili. Fate un respiro profondo ed ignorate le provocazioni. Avete bisogno di tutte le vostre energie per un periodo pieno di ostacoli, non potete permettervi di spenderne in screzi inutili.