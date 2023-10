Al Bano a Milano in concerto per beneficenza: scaletta canzoni e biglietti

Al Bano a Milano si esibisce in un concerto di beneficenza nella serata di venerdì 6 ottobre 2023. Biglietti ancora disponibili.

Al Bano a Milano si esibisce con un concerto di beneficenza per Vidas. Dunque, il cantante mette a disposizione la sua musica per un evento di solidarietà.

Al Bano a Milano in concerto per beneficenza: scaletta canzoni

Albano si esibisce al Teatro Dal Verme di Milano per Vidas. Si tratta di un concerto di beneficenza e i fondi raccolti andranno a sostegno di Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico in Lombardia per la cura di bambini e ragazzi con malattie inguaribili. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Nel blu, dipinto di blu

Quando un amore se ne va

Il mio concerto per te

Abbandonati

Bambini

Nel sole

I cigni di Balaka

Atto d’amore

Meditando

Quel poco che ho

Tu, soltanto tu (mi hai fatto innamorare)

Bianco Natale

La nostra serenata

Azzurro

Va, pensiero

Ci sarà

Nostalgia canaglia

Libertà

Sempre sempre

Angeli

Ave Maria

Alleluia

Funiculì, funiculà

‘O sole mio

Message

Poeme

Chapanuga

We’ll Live It All Again

Il ballo del qua qua

Dialogo / Cara terra mia / Prima notte d’amore /Aria pura / Magic O Magic / Che angelo sei / Bussa ancora

Sharazan

Felicità

I biglietti

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it con prezzi che vanno da 55 a 77 euro.