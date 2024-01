Oroscopo Settimanale Branko 15-21 Gennaio 2024, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 15 al 21 gennaio 2024 per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni dell’anno nuovo? Come si evolverà l’influenza degli astri nel 2024? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, oroscopo settimanale dal 15 al 21 gennaio 2024, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Quali novità e quanti cambiamenti ci riserveranno i primi giorni del 2024? Quali saranno i segni più fortunati? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la seconda settimana di gennaio. Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 15 al 21 gennaio 2024.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

I nati nell’Ariete dovranno stare più attenti alle persone che li circondano. L’eccessivo egoismo può spingervi a prendere decisioni impulsive che a lungo termine faranno del male sia a voi che alle persone a cui tenete. Non lasciatevi trascinare dalle emozioni del momento, cercate di ragionare prima di agire, di tenere a mente le conseguenze delle vostre azioni.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Sguardo verso il futuro per i nati nel Toro. Il presente vi interessa poco, guardate oltre le apparenze e i fastidi quotidiani verso i vostri obiettivi più lontani. Sfruttate questi giorni pieni di occasioni per costruirvi una base solida sulla quale basare i vostri progetti. Puntate in alto, non accontentatevi solo delle briciole. Gli astri vi guideranno nella direzione giusta.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Tanti cambiamenti in arrivo per i nati nei Gemelli. Ci saranno molte sorprese inaspettate nei prossimi giorni, alcune gradite e altre che vi costringeranno a cambiare un po’ i vostri piani. È un’occasione come un’altra per mettervi alla prova in un ruolo inedito. Cogliete la palla al balzo e provate qualche nuova esperienza finché ne avete la chance.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Ingegno e creatività sono le armi migliori dei nati nel Cancro. Avrete di fronte a voi molte opportunità di mettere al lavoro il cervello, di superare gli ostacoli sfruttando la vostra inventiva. Non dubitate delle vostre qualità e delle vostre idee, prendetevi i rischi necessari per raggiungere la meta. Anche per gli affari di cuore vi conviene essere audaci, non abbiate paura di fare la vostra mossa.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

I nati nel Leone sono circondati da amore e stima. Avete dimostrato più volte il vostro valore, guadagnandovi l’ammirazione di molte persone a voi vicine. È il periodo perfetto per stringere legami ancor più stretti con chi è più importante per voi, per coltivare e preservare amicizie ed amori. Nel momento del bisogno riconoscerete chi tiene davvero al vostro rapporto.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Momento di rinascita per i nati nella Vergine. Dopo tanti alti e bassi avrete finalmente un po’ di pace, un’occasione per rimettervi in piedi e ricostruire. Cercate di lasciarvi alle spalle delusioni e fallimenti, per ogni sole che tramonta ce n’è uno pronto a sorgere. Ripartite da zero senza alcuna paura, sfruttando il caldo supporto degli astri.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Tutto troppo facile per i nati nella Bilancia. Poche sfide per voi nei prossimi giorni e tante occasioni fortunate per fare un passo in più rispetto alla concorrenza. La strada è spianata ma ciò non implica che non ci sia alcun rischio. L’indolenza è il vostro peggior nemico, se continuate ad adagiarvi sugli allori potreste ricevere una brutta sorpresa. Tenete gli occhi aperti, provate ad impegnarvi di più.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Si riparte a cento all’ora, cari nati nello Scorpione. Qualche frenata di troppo ha rallentato i vostri progressi nelle ultime settimane, ma ora avete l’occasione di recuperare il terreno perduto. Cercate di lavorare in modo intelligente ed efficiente, sia per i vostri obiettivi personali e sentimentali che per quelli lavorativi. Non otterrete nulla facendovi trascinare dalla foga.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Forza di volontà e mordente per i nati nel Sagittario. Avete muri altissimi di fronte a voi, ma non avete paura di scalarli. L’influenza degli astri vi riempie di entusiasmo ed ottimismo, sta a voi mettere tutto a frutto per ottenere i migliori risultati possibili. In amore cercate un pizzico di pepe un più, una novità intrigante per riaccendere la passione.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Si aprono portoni per i nati nel Capricorno. Avete gli occhi per vedere e le orecchie per intendere: nei prossimi giorni avrete molte chance per guadagnare qualcosa in più o di ottenere qualcosa che bramate. Sarà fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi influenzare dall’impazienza. Aspettate il momento giusto prima di colpire.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

Occhio a non perdere di vista l’obiettivo, cari nati nell’Acquario. Questi freddi giorni di gennaio saranno pieni di sorprese ed imprevisti, sta a voi mantenere la calma e sfruttare a vostro vantaggio le nuove circostanze. Non lasciatevi distrarre, tenete sempre a mente i motivi che vi han portato sulla vostra strada. Chi ha fatto trenta può anche far trentuno!

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 15-21 gennaio

È il momento di dimostrarsi più aperti, cari nati nei Pesci. Non andrete da nessuna parte rifiutando di crescere e di accogliere nuovi punti di vista. Non sempre avete il quadro completo della situazione, cercate di dare il beneficio del dubbio alle persone attorno a voi. Anche in amore cercate di essere più flessibili, non è detto che tutto sia esattamente come sembra.