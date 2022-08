Serie A 2022/2023 su DAZN e Sky Q: la novità

La stagione della Serie A 2022/2023 non sarà soltanto su Dazn, ma anche su Sky Q. Una novità per tutti gli appassionati di calcio

La stagione di Serie A 2022/2023 non si potrà vedere soltanto su Dazn, ma anche su Sky Q. È la novità per tutti i tifosi di calcio italiano, in quanto pare essere stata stata raggiunta una nuova intesa fra DAZN e Tim che permette all’app di DAZN di andare oltre all’iniziale esclusiva del nostro campionato solo su Timvision.

Serie A 2022/2023 sarà DAZN e Sky Q: la novità

Manca solamente la firma per ratificare l’accordo, che dovrà passare al vaglio del cda di Tim, ma la novità è piuttosto importante. Si apre così la visione della Serie A anche su altri set top box per tutta la durata della stagione, come ad esempio su Sky Q. Se tutto quindi verrà confermato nelle prossime ore DAZN, che detiene i diritti della Serie A in esclusiva, farà una intesa con Tim che poi potrà permettere un successivo confronto ed eventuale accordo tra DAZN e Sky.

L’ufficialità è prevista a brevissimo nel giro (il campionato avrà inizio il prossimo 13 agosto, tra soli 10 giorni).

Nessuna variazione per i già abbonati a Dazn

L’intesa era già nell’aria, e dovrebbe avvenire senza influire sugli attuali abbonamenti già stilati da DAZN. Si potrà dunque usufruire di più piattaforme, o set top box, attraverso i quali poter vivere in diretta le partite di campionato