GF, Perla ha una cotta per Luca Vetrone? “Un cucciolo, ragazzo d’oro”

GF 2023, Perla Vatiero ha davvero una cotta per Luca Vetrone? L’ex protagonista di Temptation Island racconta il suo rapporto con il modello: “È buono come il pane, un cucciolo. Un ragazzo d’oro. Esteticamente? Tanta roba”.

GF 2023, Perla Vatiero parla di Luca Vetrone: ha davvero una cotta per lui?

Negli ultimi giorni sia tra i fan che tra i concorrenti del Grande Fratello 2023 si è spesso parlato di Luca Vetrone, bellissimo modello ex Isola dei Famosi che a breve farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Al centro dell’attenzione è finita anche Perla Vatiero, ex protagonista di Temptation Island già in passato accostata a Vetrone dai giornali di gossip, che parlavano di un piccante flirt tra i due. La gieffina ha smentito più volte questo tipo di notizie, ammettendo tuttavia di essere molto attratta dal modello: “È il mio prototipo”. Ha ribadito il concetto anche all’interno della casa del GF in una recente conversazione con Letizia Petris: “Direi che siamo rimasti conoscenti. Lui è il mio prototipo di ragazzo esteticamente e l’ho sempre detto. Però non è che c’è stata una storia, che non ho mai fatto. Ci siamo conosciuti ed è finita lì. Quando poi ne hanno parlato in puntata sono rimasta spiazzata”.

Perla ha spiegato di aver conosciuto Luca in un periodo troppo complicato per lei per costruire una nuova relazione, poco dopo la rottura con Mirko Brunetti: “Fondamentalmente io non riuscivo né a sbloccarmi né a lasciarmi andare. Momento sbagliatissimo. Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata, non sono quel tipo di persona. Non sono quel tipo di persona. Se mi sento con quella persona è perché lo voglio frequentare realmente, però pure là mi sono resa conto che non era il momento. Io nonostante abbia 25 anni e uno mi possa dire ‘esci e divertiti’ io se vedo un ragazzo è perché voglio frequentarlo, non sono quel tipo di ragazza che esce e si diverte”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I complimenti di Perla: “Un ragazzo d’oro, un cucciolo. Ti immagini se entra al GF?”

Nel corso della sua chiacchierata con Letizia, Perla si è lasciata un po’ andare, riempiendo di complimenti l’affascinante modello: “Se entra qui con noi al Grande Fratello? Ti immagini? Sarebbe proprio… Lui è proprio buono come il pane, un bravo ragazzo. Sì è un cucciolo davvero. Luca è molto cucciolo, un ragazzo d’oro. Molto più cucciolo di Mirko. Esteticamente è tanta roba. Lui creerebbe competizione di sicuro se entrasse. Davvero il top, qui si parla soprattutto di un fattore estetico. Vedi questo ragazzone però poi è bravissimo e davvero molto educato e carino”. L’ingresso in casa di Luca Vetrone riuscirà senz’altro a movimentare la situazione. Chissà come reagirà Mirko…