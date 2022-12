Sissi 2, arriva la seconda stagione della serie tv: quante puntate sono, cast e location

Sissi 2 è la seconda stagione della serie tv dedicata alla famosa principessa. Dopo il successo internazionale della prima, arrivano i nuovi episodi a partire da mercoledì 28 dicembre in onda su Canale 5.

Sissi 2, arriva la seconda stagione della serie tv: quante puntate sono

La seconda stagione di Sissi arriva su Canale 5 a partire da mercoledì 28 dicembre 2022. In tutto sono sei gli episodi che sono stati programmati per questa seconda stagione.

In Germania vanno in onda in due prime serate, in Italia la Mediaset ha deciso di mandarla in prima serata in tre appuntamenti. La prima puntata, con due episodi, va in onda mercoledì 28 dicembre, la seconda giovedì 29 dicembre e la terza ed ultima mercoledì 4 gennaio.

Il cast e location

Parte del cast della prima stagione è stato confermato. Dominique Devenport è Sissi. Jannik Schümann è Franz. David Korbmann è il conte Grünne.

Désirée Nosbusch è l’arciduchessa Sophie. Tanja Schleiff è la contessa Esterházy. Giovanni Funiati è il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese. Sono stati inseriti anche die nuovi personaggi. Murathan Muslu è Ödön Körtek, leader ribelle ungherese. Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy. Bernd Hölscher è Otto von Bismarck.

Le riprese sono state fatte sempre a Vilnius in Lituania e Riga in Lettonia. L’Ungheria e la Germania non ci sono più ma si è aggiunto il paese e quindi la location dell’Austria.

Le riprese sono iniziate nel mese di aprile 2022 per poi concludersi ad agosto.

